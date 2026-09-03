Головна Техно Авто
search button user button menu button

Uber скоротив понад 3000 працівників і зробив ставку на роботаксі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Uber скоротив понад 3000 працівників і зробив ставку на роботаксі
Компанія планує спрямувати на розвиток автономних транспортних засобів понад $10 млрд
фото: Вікіпедія

Під скорочення потрапили менеджери та працівники малих команд

Uber скоротив близько 3300 працівників у межах масштабної реорганізації компанії. Керівництво планує спрямувати вивільнені ресурси на розвиток основного бізнесу, технологій та автономного транспорту, зокрема роботаксі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg та заяву генерального директора Uber Дари Хосровшахі.

Uber змінив структуру компанії

Про скорочення працівників Uber оголосив 2 вересня. За словами Хосровшахі, компанія зменшить чисельність персоналу приблизно на 10%. Працівників, яких стосуються зміни, вже повідомили про скорочення, за винятком країн, де для цього необхідно пройти передбачені місцевим законодавством процедури.

«Ми прибираємо рівні управління, спрощуємо структуру команд і зосереджуємо людей та інвестиції на найбільших можливостях попереду», – заявив генеральний директор Uber Дара Хосровшахі.

Загалом після реорганізації в Uber залишиться трохи менше ніж 30 тис. співробітників. Це приблизно відповідає рівню чисельності персоналу компанії у 2021 році.

Окремо Uber скоротив кількість менеджерів приблизно на 20%. Частину керівників можуть перевести на посади, які не передбачають управління іншими працівниками. Майже половина скорочень припала на так звані мікрокоманди, у яких працювали по одній-дві людини.

Компанія також переглянула організацію роботи кількох підрозділів. Зокрема, Uber планує об'єднати три операційні команди, які займаються доставкою ресторанів, роздрібною торгівлею та послугами доставки під брендами партнерів.

Хосровшахі пояснив працівникам, що швидке зростання компанії призвело до появи додаткових рівнів управління, збільшення кількості координаційних процесів та розподілу відповідальності між командами. Нова структура має скоротити кількість таких рівнів і спростити організацію роботи.

Ще одне рішення стосується формату роботи. Частку повністю віддалених працівників Uber планує зменшити приблизно до 1% штату. Для більшості співробітників діятиме гібридний режим із роботою в офісі щонайменше три дні на тиждень.

Компанія збільшує інвестиції в автономний транспорт

На тлі скорочення штату Uber одночасно збільшує увагу до автономних технологій. Компанія планує спрямувати на розвиток автономних транспортних засобів понад $10 млрд протягом найближчих років. Кошти мають піти, зокрема, на інвестиції в партнерів, інфраструктуру та закупівлю автономних автомобілів.

Uber розвиває цей напрям через партнерства з виробниками автомобілів та розробниками технологій автономного керування. У березні компанія домовилася з Rivian про розгортання до 50 тис. повністю автономних роботаксі. Uber має інвестувати в Rivian до $1,25 млрд до 2031 року, а перші комерційні запуски очікуються у Сан-Франциско та Маямі у 2028 році.

«Ми інвестуємо з позиції сили, прискорюючи нашу стратегію та створюючи найбільшу у світі платформу для автономних транспортних засобів», – сказав Хосровшахі після публікації квартальних результатів компанії.

У серпні автономні поїздки через платформу Uber уперше стали доступними в Європі. Сервіс запустили у Загребі спільно з Pony.ai та Verne. На першому етапі за кермом перебуває оператор, який контролює поїздку.

Інший напрям партнерства Uber – NVIDIA. Компанії планують запустити програмно керовані автономні автомобілі четвертого рівня автономності у 28 містах до 2028 року. Перші запуски заплановані в Лос-Анджелесі та Сан-Франциско у першій половині 2027 року.

Uber також розширює присутність автономного транспорту на Близькому Сході. У серпні компанія запустила в Дубаї повністю безпілотні автомобілі Apollo Go китайської Baidu. Пасажири можуть отримати таку машину під час замовлення UberX або Uber Comfort.

За даними Uber, автономні автомобілі вже працюють на платформі компанії у семи містах. До кінця року компанія розраховує збільшити їхню кількість до 15 міст. Партнери Uber заявили про намір залучити до мережі приблизно 120 тис. автономних автомобілів протягом найближчих років.

Uber скорочує витрати на тлі зростання бізнесу

Реорганізація відбувається після сильного другого кварталу для компанії. За три місяці Uber зафіксував 3,9 млрд поїздок – на 18% більше, ніж роком раніше. Валове бронювання зросло на 24% і досягло $58 млрд, а виручка становила $14,2 млрд. Операційний прибуток за стандартами GAAP склав $1,9 млрд.

У компанії заявили, що кошти, які вивільняться після скорочення штату та спрощення структури, планують спрямувати на напрями з найбільшими можливостями для подальшого розвитку. Серед них – основний бізнес Uber, інновації, робота з водіями, кур'єрами та партнерами, а також автономний транспорт.

Хосровшахі не назвав штучний інтелект причиною скорочень. За його словами, зміни пов'язані передусім із внутрішньою організацією компанії та розподілом ресурсів. Uber водночас планує ширше використовувати технології та штучний інтелект у щоденній роботі.

Для Uber нинішня хвиля звільнень стала найбільшим скороченням штату після пандемійного періоду 2020 року. Раніше у 2026 році компанія вже проводила точкові скорочення в підрозділах обслуговування клієнтів та кадровій сфері, а в травні зменшила темпи найму.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Україні обговорювали нові правила оподаткування доходів людей, які працюють через цифрові платформи. Законопроєкт стосується, зокрема, водіїв Uber, Bolt та Uklon. Верховна Рада ухвалила документ у червні, однак станом на кінець серпня президент його не підписав. Таксі подорожчає на 40%?  

Читайте також:

Теги: таксі робота штучний інтелект транспорт президент технології Uber бізнес інвестиції правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові правила мають вивести водіїв, які працюють через цифрові платформи, із тіні
Таксі подорожчає на 40%? Що змінить новий податок для водіїв і пасажирів
27 серпня, 22:30
За добу криптовалюта подорожчала майже на 5% на тлі зустрічі Трампа з керівниками криптобірж
Біткоїн злетів до $72 тисяч – максимуму за два місяці
21 серпня, 05:20
У будівлі, за словами мера, працювали приватні магазини
Люди вистрибували з вікон палаючої будівлі: з'явилося відео удару РФ по Лозовій
26 серпня, 23:35
Технологією зацікавилися й західні військові
Найпотужніша зброя України: NYT показав систему, що стримує РФ
27 серпня, 01:07
Тепер Олег та Юля живуть у Трансільванії й знову розбираються з побутом, роботою та планами на майбутнє
Родина українців втекла із США до Румунії: що стало причиною
8 серпня, 17:15
Кількість відкритих ФОПів різко перевищила кількість закритих
Українці почали масово відкривати ФОПи: названо найпопулярніші сфери
17 серпня, 14:46
Нових бізнесів відкривається помітно більше, ніж торік
Скільки заробили найбільші ритейлери України за пів року: названо суму
31 серпня, 09:31
Перевізники по-різному пояснюють скасування рейсів до російської столиці
Авіакомпанії скасували десятки рейсів до Москви після попередження Зеленського
Вчора, 19:57
Російський Мі-8 сів на трасу та скотився у кювет на Сахаліні
Російський військовий вертоліт розбився на Сахаліні (відео)
Вчора, 15:20

Авто

Uber скоротив понад 3000 працівників і зробив ставку на роботаксі
Uber скоротив понад 3000 працівників і зробив ставку на роботаксі
Українці стали рідше купувати нові авто: хто залишається лідером ринку
Українці стали рідше купувати нові авто: хто залишається лідером ринку
«Фантоми» повернулися на дороги України: лише за день водіям виписали сотні штрафів
«Фантоми» повернулися на дороги України: лише за день водіям виписали сотні штрафів
Голова МВС розповів, скільки таємних патрулів «Фантом» працюватимуть на українських дорогах
Голова МВС розповів, скільки таємних патрулів «Фантом» працюватимуть на українських дорогах
Українці кинулися масово замовляти вживані авто із США: скільки коштуватиме
Українці кинулися масово замовляти вживані авто із США: скільки коштуватиме
Toyota змінила стратегію через китайських конкурентів: що вирішили японці
Toyota змінила стратегію через китайських конкурентів: що вирішили японці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
84K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
82K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua