Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі скорочується кількість українців: куди вони переїжджають

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі скорочується кількість українців: куди вони переїжджають
Більшість українців за кордоном користуються правом на тимчасовий захист
фото: Державна міграційна служба

Німеччина залишається лідером за кількістю прийнятих українців

У Польщі фіксують подальше скорочення кількості українців зі статусом тимчасового захисту. За даними Євростату, у липні 2026 року цей показник зменшився на 8,11 тис. осіб, а в червні – приблизно на 6,3 тис. Наразі в країні залишається 953,1 тис. українських біженців. Про це пише «Главком» із посиланням на RMF24.

Скорочення кількості осіб із тимчасовим захистом у Польщі не завжди означає їхній виїзд з Європи. Чимало українців змінюють свій правовий статус у країні перебування або повертаються додому. Водночас помітною є тенденція переїзду з Польщі до Чехії.

Розподіл біженців у країнах ЄС:

  • Німеччина залишається лідером за кількістю прийнятих українців – близько 1,29 млн осіб станом на червень.
  • Чехія стає все більш популярним напрямком, на кінець червня статус тимчасового захисту там мали близько 381 тис. людей.
  • Іспанія, Румунія та Словаччина у липні приймали відповідно 272,3 тис. 219,4 тис. та близько 149 тис. українців.

Раніше повідомлялося, що українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом і мають статус PESEL UKR, можуть оформити спеціальну посвідку на проживання CUKR. Вона підтверджує дозвіл на тимчасове проживання в країні строком на три роки. Подати заяву можна виключно в електронній формі через портал MOS.

До слова, чимала кількість українців, які через повномасштабну війну виїхали до Польщі, тепер обирає для життя інші країни. Причин багато – хтось боїться нападів, комусь не подобаються умови чи ставлення до українців. Багато людей обирають для переїзду саме Грузію.

Теги: українці Польща біженці переселенці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водночас Варшава не відмовляється від участі в ядерному стримуванні НАТО
Польща зробила нову заяву стосовно розміщення ядерної зброї на її території
28 серпня, 16:28
Наслідки масштабної повені у Непалі
Масштабна повінь у Непалі: що відомо про зниклих українців
28 серпня, 02:52
Масована атака РФ, 53 українці зникли безвісти в Непалі: головне за ніч 27 серпня
Масована атака РФ, 53 українці зникли безвісти в Непалі: головне за ніч 27 серпня
27 серпня, 05:50
Пасажир напав на 66-річного таксиста у Польщі
Пасажир розбив пляшку об голову таксиста у Польщі: що стало причиною
26 серпня, 12:32
Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем
Сибіга назвав єдину перепону, яка блокує мирні переговори
22 серпня, 17:48
Напад був зафіксований на відео
Поліція Познані затримала обох підозрюваних у нападі на українців біля ресторану
14 серпня, 20:46
Берлін обмежив тимчасовий захист для частини українських чоловіків
Ще одна країна Європи обмежила тимчасовий захист українцям призовного віку
13 серпня, 21:39
Правоохоронці уже затримали нападника
У Гданську чоловік напав на українця і поляків, називав «бандерівцями»
7 серпня, 08:34
У Львові пройшло засідання Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань
Україна та Польща узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт
5 серпня, 19:33

Соціум

У Польщі скорочується кількість українців: куди вони переїжджають
У Польщі скорочується кількість українців: куди вони переїжджають
Італійський оборонний гігант обрав Україну для випробувань новітньої системи ППО
Італійський оборонний гігант обрав Україну для випробувань новітньої системи ППО
Зеленський затвердив нову концепцію розвитку Пласту: що зміниться
Зеленський затвердив нову концепцію розвитку Пласту: що зміниться
Літак Air Tanzania не зміг сісти у Москві. Авіакомпанія призупинила рейси до РФ
Літак Air Tanzania не зміг сісти у Москві. Авіакомпанія призупинила рейси до РФ
Масштабна катастрофа у Непалі. Кількість загиблих наблизилася до 1300
Масштабна катастрофа у Непалі. Кількість загиблих наблизилася до 1300
Російському регіону забракло грошей? Влада урізала виплати військовим
Російському регіону забракло грошей? Влада урізала виплати військовим

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
100K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27
Зеленський і генсек НАТО обговорили візит представників Трампа до Києва
Вчора, 19:57

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua