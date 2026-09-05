У Польщі скорочується кількість українців: куди вони переїжджають

Німеччина залишається лідером за кількістю прийнятих українців

У Польщі фіксують подальше скорочення кількості українців зі статусом тимчасового захисту. За даними Євростату, у липні 2026 року цей показник зменшився на 8,11 тис. осіб, а в червні – приблизно на 6,3 тис. Наразі в країні залишається 953,1 тис. українських біженців. Про це пише «Главком» із посиланням на RMF24.

Скорочення кількості осіб із тимчасовим захистом у Польщі не завжди означає їхній виїзд з Європи. Чимало українців змінюють свій правовий статус у країні перебування або повертаються додому. Водночас помітною є тенденція переїзду з Польщі до Чехії.

Розподіл біженців у країнах ЄС:

Німеччина залишається лідером за кількістю прийнятих українців – близько 1,29 млн осіб станом на червень.

Чехія стає все більш популярним напрямком, на кінець червня статус тимчасового захисту там мали близько 381 тис. людей.

Іспанія, Румунія та Словаччина у липні приймали відповідно 272,3 тис. 219,4 тис. та близько 149 тис. українців.

Раніше повідомлялося, що українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом і мають статус PESEL UKR, можуть оформити спеціальну посвідку на проживання CUKR. Вона підтверджує дозвіл на тимчасове проживання в країні строком на три роки. Подати заяву можна виключно в електронній формі через портал MOS.

До слова, чимала кількість українців, які через повномасштабну війну виїхали до Польщі, тепер обирає для життя інші країни. Причин багато – хтось боїться нападів, комусь не подобаються умови чи ставлення до українців. Багато людей обирають для переїзду саме Грузію.