В Україні затверджено європейські підходи до публічних закупівель – Федерація роботодавців

Федерація роботодавців привітала рішення Мінекономіки вдосконалити правила закупівель послуг з експлуатаційного утримання доріг

Методичні рекомендації Мінекономіки з відповідними змінами створюють основу для якісного та об’єктивного відбору виконавців та зменшують простір для недобросовісної конкуренції. Про це повідомляє Федерація роботодавців України (ФРУ).

ФРУ як об’єднання бізнесу, підприємців та роботодавців, що послідовно відстоює розвиток економіки, прозорі правила гри та ефективний діалог держави з бізнесом, вітає рішення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України щодо внесення змін до Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення. Про це йдеться у повідомленні ФРУ на сторінці у Facebook.

У Федерації роботодавців України пояснили: раніше кваліфікаційні критерії у цій сфері не враховували реальні потреби держави, міжнародні практики та специфіку критичної інфраструктури. Це створювало ситуацію, за якої на ринку могли брати участь недобросовісні учасники без належного досвіду, матеріально-технічної бази та фінансової спроможності. Адже єдиним визначальним фактором перемоги часто ставала цінова пропозиція, що формувалася шляхом демпінгу — нижче реальної собівартості послуг. Це не лише витісняло добросовісний бізнес, який інвестує в техніку, персонал і прозору оплату праці, але й підривало якість експлуатаційного утримання доріг.

«Наслідком стало погіршення стану дорожньої інфраструктури, розрив або призупинення значної кількості контрактів, додаткові витрати бюджету на аварійні ремонти, а також ускладнення критично важливої військової логістики — переміщення техніки, особового складу, боєприпасів і евакуації поранених», - повідомили у ФРУ.

До напрацювання оновлених підходів, що були втілені у змінених Методичних рекомендаціях щодо особливостей здійснення закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, були залучені міжнародні експерти, представники Світового банку та фінансових організацій, профільні міністерства й агентства, Державна аудиторська служба, АМКУ, ФРУ, громадські організації та бізнес.

Оновлені Методичні рекомендації, пояснює ФРУ, враховують міжнародний досвід, практику закупівель міжнародних фінансових інституцій, а також положення європейських підходів до управління безпекою дорожньої інфраструктури та публічних закупівель.

«Ключові зміни дозволяють надати замовникам більше гнучкості у формуванні лотів без штучного заниження кваліфікаційних вимог; чітко визначити критерії наявності релевантного досвіду учасників із урахуванням міжнародної практики; узгодити підходи до оцінки фінансової спроможності з законодавством України та європейськими стандартами», - йдеться в повідомленні Федерації.

Там пояснили, що Методичні рекомендації Мінекономіки з відповідними змінами створюють основу для якісного та об’єктивного відбору виконавців, здатних забезпечити довгострокову надійність дорожньої інфраструктури, та зменшують простір для недобросовісної конкуренції.

Раніше повідомлялось, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжує роботу над удосконаленням підходів до закупівель, у тому числі до закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Зміни покликані забезпечити баланс між відкритою конкуренцією, належною якістю виконання робіт та ефективним використанням бюджетних коштів.