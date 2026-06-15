Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Шулявці внаслідок обстрілу згорів єдиний бізнес переселенки з Маріуполя (ВІДЕО)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Шулявці внаслідок обстрілу згорів єдиний бізнес переселенки з Маріуполя (ВІДЕО)
Торгові ряди на Шулявці палають після ворожої атаки 15 червня 2026 року
скриншот відео

Катерина Колмикова: «Сьогодні нам не пощастило...»

Під час масованого комбінованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня руйнувань зазнав торговельний об’єкт на Шулявці. Внаслідок влучання та масштабної пожежі повністю знищено магазин Катерини Колмикової – підприємиці, яка раніше переїхала до Києва, рятуючись із окупованого Маріуполя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис підприємиці.

«Кожного разу після обстрілів я кажу вам: «Сьогодні нам пощастило». Але сьогодні нам не пощастило. Палає наш магазин, це єдиний наш заробіток, це єдине, що у нас є. Ми після Маріуполя почали все з початку», – розповіла Катерина Колмикова зі сльозами на очах, показуючи свій знищений бізнес.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

Читайте також:

Теги: Київ бізнес ринок обстріл Facebook магазин ВПО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у напрямку станції метро «Почайна»
Рух Північним мостом обмежено до 25 травня (схема)
21 травня, 15:37
Вода ускладнила рух на низці вулиць
Київ затопило через зливу (відео)
22 травня, 19:27
У ніч на 24 травня РФ завдала масованого удару по Києву
Москва пригрозила Києву новими обстрілами – заява російського МЗС
25 травня, 15:01
Іран погрожує повністю закрити Ормузьку протоку через яку проходить п'ята частина світової нафти
Іран призупинив переговори зі США – нафта злетіла до місячного максимуму
2 червня, 05:25
Росія масовано атакувала Київщину вночі 2 червня
Масована атака на Київщину: є постраждалі, пошкоджені будинки, склади та підприємства
2 червня, 06:29
Наслідки ворожого удару по Дніпру в ніч проти 2 червня
Зеленський після масованого російського удару по містах України звернувся до союзників
2 червня, 10:31
На столичних ринках у перші дні літа вже красуються перші абрикоси, які за ціною успішно конкурують із дорогою полуницею
Дешевше за полуницю: огляд цін на ранні персики та абрикоси в Києві
4 червня, 11:03
Всі обставини нічного переслідування встановлюють слідчі
У Києві нетверезий водій без номерів протаранив три авто патрульних, які його блокували
8 червня, 10:18
В ніч на 15 червня російські окупанти під час масованого удару по Києву атакували Києво-Печерську лавру
Алла Пугачова відреагувала на цинічний нічний обстріл Києва
Сьогодні, 09:50

Новини

Зеленський розповів, чим росіяни вдарили по Лаврі (фото, відео)
Зеленський розповів, чим росіяни вдарили по Лаврі (фото, відео)
«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври
«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври
На Шулявці внаслідок обстрілу згорів єдиний бізнес переселенки з Маріуполя (ВІДЕО)
На Шулявці внаслідок обстрілу згорів єдиний бізнес переселенки з Маріуполя (ВІДЕО)
Макрон після атаки на Києво-Печерську лавру окреслив мету саміту G7
Макрон після атаки на Києво-Печерську лавру окреслив мету саміту G7
До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто
До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси

Новини

Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua