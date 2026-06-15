На Шулявці внаслідок обстрілу згорів єдиний бізнес переселенки з Маріуполя (ВІДЕО)

Катерина Колмикова: «Сьогодні нам не пощастило...»

Під час масованого комбінованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня руйнувань зазнав торговельний об’єкт на Шулявці. Внаслідок влучання та масштабної пожежі повністю знищено магазин Катерини Колмикової – підприємиці, яка раніше переїхала до Києва, рятуючись із окупованого Маріуполя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис підприємиці.

«Кожного разу після обстрілів я кажу вам: «Сьогодні нам пощастило». Але сьогодні нам не пощастило. Палає наш магазин, це єдиний наш заробіток, це єдине, що у нас є. Ми після Маріуполя почали все з початку», – розповіла Катерина Колмикова зі сльозами на очах, показуючи свій знищений бізнес.

Під час масованого комбінованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня руйнувань зазнав торговельний об’єкт на Шулявці. Внаслідок влучання та масштабної пожежі повністю знищено магазин Катерини Колмикової – підприємиці, яка раніше переїхала до Києва, рятуючись із окупованого… pic.twitter.com/1CVTWjXkEY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.