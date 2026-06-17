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Електроенергія для бізнесу. Уряд ухвалив рішення про фіксацію цін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Електроенергія для бізнесу. Уряд ухвалив рішення про фіксацію цін
Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії

Кабмін ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії для непобутових споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Український бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом.

«Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго»: 2% – через квартальні контракти, 1% – через піврічні та ще 1% – через річні», – пояснила Свириденко.

Водночас, як зазначила голова уряду, для побутових споживачів нічого не змінюється. «Рішення стосується комерційного сегмента ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності», – підкреслила вона.

До слова, в Yasno рекомендують бізнесам встановлювати власні системи управління енергії для посилення своєї енергетичної безпеки. 

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Теги: бізнес електроенергія Юлія Свириденко

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