Вартість Google перевищила $2 трлн
Компанія стала третьою у світі з такою вартістю
Компанія Alphabet Inc, якій належить Google, стала третьою у світі, чия вартість сягнула позначки у $2 трлн. Акції компанії рекордно зросли. Про це пише Bloomberg.
Після зростання акцій капіталізація компанії зросла до більше ніж $2 трлн. Нині лише дві компанії перетнули цю позначку – Apple та Microsoft.
На зростання акцій Alphabet Inc. вплинули відновлення надходжень від реклами й зростання хмарного бізнесу.
Позначку в $1 трлн Google перетнула в січні минулого року.
Нагадаємо, раніше капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу.
Згодом токени Tesla впали в ціні на 6,8% після опитування власника компанії Ілона Маска у Twitter, де він запитав своїх читачів, чи варто йому продавати 10% своїх акцій.
Як відомо, Apple втратила статус найдорожчої компанії світу.