Вартість Google перевищила $2 трлн

Компанія стала третьою у світі з такою вартістю

Компанія Alphabet Inc, якій належить Google, стала третьою у світі, чия вартість сягнула позначки у $2 трлн. Акції компанії рекордно зросли. Про це пише Bloomberg.

Після зростання акцій капіталізація компанії зросла до більше ніж $2 трлн. Нині лише дві компанії перетнули цю позначку – Apple та Microsoft.

На зростання акцій Alphabet Inc. вплинули відновлення надходжень від реклами й зростання хмарного бізнесу.

Позначку в $1 трлн Google перетнула в січні минулого року.

Нагадаємо, раніше капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу.

Згодом токени Tesla впали в ціні на 6,8% після опитування власника компанії Ілона Маска у Twitter, де він запитав своїх читачів, чи варто йому продавати 10% своїх акцій.

Як відомо, Apple втратила статус найдорожчої компанії світу.

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