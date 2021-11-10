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    Економіка та фінанси

    Вартість Google перевищила $2 трлн

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    Акції зросли завдяки надходженням від реклами - Вартість Google перевищила $2 трлн
    Акції зросли завдяки надходженням від реклами
    Фото з вікдритих джерел

    Компанія стала третьою у світі з такою вартістю

    Компанія Alphabet Inc, якій належить Google, стала третьою у світі, чия вартість сягнула позначки у $2 трлн. Акції компанії рекордно зросли. Про це пише Bloomberg.

    Після зростання акцій капіталізація компанії зросла до більше ніж $2 трлн. Нині лише дві компанії перетнули цю позначку – Apple та Microsoft.

    На зростання акцій Alphabet Inc. вплинули відновлення надходжень від реклами й зростання хмарного бізнесу.

    Позначку в $1 трлн Google перетнула в січні минулого року.

    Нагадаємо, раніше капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу.

    Згодом токени Tesla впали в ціні на 6,8% після опитування власника компанії Ілона Маска у Twitter, де він запитав своїх читачів, чи варто йому продавати 10% своїх акцій.

    Як відомо, Apple втратила статус найдорожчої компанії світу.

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    Теги: Google Apple Microsoft
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    Вартість Google перевищила $2 трлн