Трамп розлютився через масований обстріл України – Axios

Президент США закликає Росію та Україну сісти за стіл переговорів

Кремль не вперше порушує обіцянки не атакувати цивільну інфраструктуру України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадоволений тим, що Російська Федерація продовжує атакувати Україну, попри його заклики до припинення вогню та закінчення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, «гнів Трампа посилюється» в останні дні через поведінку Росії та ескалацію нею ударів по Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на масштабний ракетний обстріл України. Він заявив, що «наполегливо розглядає можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії».

Як зазначив Трамп, обмеження діятимуть до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання війни.

«Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякуємо!!!» – написав президент США в соцмережі Truth Social.

Раніше міністр фінансів Скотт Бессент заявив, Сполучені Штати Америки без вагань застосують максимальні санкції, якщо це сприятиме припиненню війни в Україні.

До слова, Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

Як повідомлялося, США розглядають можливість пом'якшення санкцій щодо Росії в рамках зусиль президента Дональда Трампа щодо відновлення дипломатичних та економічних зв'язків країнами та прагнення покласти край війні в Україні.