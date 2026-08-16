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Прайс-кепи могли б повернути в роботу дорогу генерацію під час дефіциту – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Прайс-кепи могли б повернути в роботу дорогу генерацію під час дефіциту – експерт
Експерт наголосив, що перегляд цінових обмежень міг би зробити роботу такої генерації економічно можливою
фото: depositphotos.com

Генерація готова виробляти більше, але цінові обмеження роблять це збитковим – Візір

Під час дефіциту електроенергії частину доступної генерації може бути невигідно запускати через прайс-кепи – встановлену Регулятором верхню межу ціни на ринку. Якщо виробництво одного мегават-години коштує дорожче, ніж дозволено продати, станція фактично має працювати собі у збиток. Про це заявив Олександр Візір, координатор сектору «Енергетика та клімат» Ukraine Facility Platform.

За його словами, особливо гостро проблема проявляється на балансуючому ринку, де генерацію залучають для оперативного покриття дефіциту. Виробник може мати технічну можливість подати електроенергію в систему, але відмовлятиметься від роботи, якщо ціна не покриває його витрат, а розрахунку за продану електроенергію доводиться чекати місяцями.

«Я не буду виробляти і продавати на балансуючому ринку щось, за що мені заплатять через 10 місяців 5 тисяч гривень, коли воно коштує 7 тисяч гривень. Я мало того, що спрацюю в мінус, так і ще і отримаю через час», – пояснив Візір.

Експерт наголосив, що перегляд цінових обмежень міг би зробити роботу такої генерації економічно можливою. Водночас проблему потрібно вирішувати комплексно – разом із накопиченими боргами та затримками розрахунків на балансуючому ринку.

«Тобто тут питання в тому, що народ каже: «Та не питання, ми готові продавати і виробляти. Просто питання в тому, що не обмежуйте нас в ціновому лазі». І виходить історія така, що так воно могло спрацювати», – зазначив Візір.

За його словами, ситуацію також могло б покращити налагодження прогнозованих розрахунків на балансуючому ринку. Нині саме поєднання цінових обмежень і проблем із платежами знижує мотивацію виробників виходити на ринок навіть у години, коли енергосистемі гостро потрібна додаткова електроенергія.

Раніше експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляв, що проблему прайс-кепів необхідно вирішити до зими, щоб Україна могла повною мірою використовувати імпорт електроенергії в періоди дефіциту.

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Теги: енергетика імпорт ринок електроенергія тарифи

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