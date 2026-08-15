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Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото)

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото)
У деяких супермаркетах спорожніли полиці з основними продуктами
фото: glavcom.ua

Журналісти «Главкома» побували в «Сільпо», АТБ та Novus і дізналися, чого не вистачає у столичних магазинах

У київських супермаркетах місцями досі залишаються порожніми полиці з товарами першої необхідності. У деяких магазинах бракує борошна, окремих видів круп, дешевих яєць та олії. Десь закінчилися акційні молочні продукти, а в одному із супермаркетів кілька днів поспіль немає курятини.

«Главком» розповідає, якою є ситуація у трьох великих торговельних мережах «Сільпо», АТБ та Novus.

«Сільпо»

У магазинах «Сільпо» помітно менше стало деяких продуктів. Майже порожні полиці з цукром: дешевших позицій не було зовсім, а дорожчих залишалося лише кілька пачок. При цьому працівники магазину запевняють, що товар регулярно завозиться. Тобто все ж таки маємо ажіотаж.

Полиці з цукром у «Сільпо» місцями спорожніли
Полиці з цукром у «Сільпо» місцями спорожніли
фото: glavcom.ua
Дешевшого цукру на полиці не залишилося
Дешевшого цукру на полиці не залишилося
фото: glavcom.ua

З яйцями схожа ситуація. На полицях залишалися окремі позиції, але найдешевші яйця розібрали.

Покупці розібрали у «Сільпо» дешевші яйця
Покупці розібрали у «Сільпо» дешевші яйця
фото: glavcom.ua

Борошно у «Сільпо» є, але його залишилося небагато. На полицях, наприклад, нема житнього.

Деяких видів борошна у «Сільпо» не залишилося
Деяких видів борошна у «Сільпо» не залишилося
фото: glavcom.ua

Не вистачає і деяких видів рису, зокрема, довгозернистого.

На полиці майже не залишилося одного з видів рису
На полиці майже не залишилося одного з видів рису
фото: glavcom.ua

На полицях із молочними продуктами теж не густо, як до цього звикли покупці цих мереж. Покупці розібрали кисломолочний сир, який був за акцією. Немає й акційного кефіру та йогурту.

Полиці з молочною продукцією
Полиці з молочною продукцією
фото: glavcom.ua
Акційний кефір добре продається у «Сільпо»
Акційний кефір добре продається у «Сільпо»
фото: glavcom.ua

В одному з магазинів «Сільпо» вже декілька днів поспіль не видно свіжої курятини. Проте в інших вона в цей же час є і за звичною ціною, біля 230 грн за кілограм.

Холодильник з м’ясом майже порожній
Холодильник з м’ясом майже порожній
фото: glavcom.ua

АТБ

В мережі АТБ також помітно спорожніли полиці з борошном. Залишилося лише кілька пачок. Не так багато й цукру.

В АТБ залишилося трішки борошна
В АТБ залишилося трішки борошна
фото: glavcom.ua

Не було кількох видів круп, зокрема манної. На полиці з консервами також залишалося незвично багато вільного місця.

Полиця з крупами
Полиця з крупами
фото: glavcom.ua
Консервовані страви «у дорозі»
Консервовані страви «у дорозі»
фото: glavcom.ua

Водночас яєць, молочних продуктів та інших товарів вдосталь.

У магазинах Вишгорода журналісти не знайшли борошна. Поступово порожніють і полиці з печивом – частина товару вже розібрана.

У вишгородському АТБ не вистачає борошна
У вишгородському АТБ не вистачає борошна
фото: glavcom.ua
У вишгородському АТБ полиці з печивом майже пусті
У вишгородському АТБ полиці з печивом майже пусті
фото: glavcom.ua

Напівпорожніми були полиці з олією. Товар є, але найдешевші пропозиції розібрано.

Олія в АТБ є, але покупці розібрали акційні пропозиції
Олія в АТБ є, але покупці розібрали акційні пропозиції
фото: glavcom.ua

Також бракує м'ясних консервів.

Деякі консерви закінчилися в магазині
Деякі консерви закінчилися в магазині
фото: glavcom.ua

Novus

Найбільше порожніх полиць, за свідченнями журналістів «Главкома», у Novus. Тут не було борошна – ні дешевшого, ні дорожчого.

У Novus не залишилося борошна
У Novus не залишилося борошна
фото: glavcom.ua

Не знайшлося на полицях і соди. Також немає деяких видів солі.

На полицях не видно соди
На полицях не видно соди
фото: glavcom.ua

Залишилося небагато олії. Покупці спершу розібрали акційні або дешевші позиції.  

Олії в Novus майже немає
Олії в Novus майже немає
фото: glavcom.ua

Також у Novus не було звичайного оцту.

На полиці немає деяких видів оцту
На полиці немає деяких видів оцту
фото: glavcom.ua

Полиці з дешевшими яйцями також були порожні – залишалися переважно набори, дорожчі за 100 грн.

Полиці з яйцями у Novus помітно спорожніли
Полиці з яйцями у Novus помітно спорожніли
фото: glavcom.ua

Полиці з крупами теж спорожніли. Багатьох видів рису не було. Залишилися переважно найдорожчі позиці.

Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото) фото 1
На полиці з крупами залишилося багато порожніх місць
На полиці з крупами залишилося багато порожніх місць
фото: glavcom.ua

Не вдалося знайти пшеничну та ячну крупи, майже не залишилося пшона. Не було й булгуру.

Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото) фото 2
Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото) фото 3
Цінники є, а частини круп немає
Цінники є, а частини круп немає
фото: glavcom.ua

Місцями спорожніли полиці навіть з майонезом. Зовсім не було акційних продуктів.

Полиці з майонезом у Novus місцями спорожніли
Полиці з майонезом у Novus місцями спорожніли
фото: glavcom.ua

Схожа ситуація у Novus і у Вишгороді. Олії залишилося зовсім мало. Біля порожніх полиць магазин навіть поставив табличку: «Цей товар знищила Росія».

У вишгородському Novus майже немає олії
У вишгородському Novus майже немає олії
фото: glavcom.ua

Не вистачає і молочних продуктів, зокрема сметани. Полиці з цукром також майже порожні. Борошно в магазині є, але його залишилося небагато.

У вишгородському магазині не вистачає цукру
У вишгородському магазині не вистачає цукру
фото: glavcom.ua

Чи є ажіотаж?

Працівники магазинів запевняють, що говорити про дефіцит продуктів немає підстав. За їхніми словами, товари регулярно привозять, а полиці поповнюють щодня.

Тож якщо немає потрібного продукту, це не означає, що його зовсім немає в магазині чи в мережі. Його могли просто швидко розібрати, а нову партію ще не встигли виставити, запевняють продавці.

При цьому люди в магазинах поводяться звично – ніхто не хапає все підряд, кошики наповнюють як завжди, панічних настроїв не видно. 

Раніше «Главком» писав, що після російських ударів по логістичних об’єктах великих компаній, зокрема продуктових мереж, на полицях деяких супермаркетів Novus та магазинів Fozzy Group, до якої входять «Сільпо», «Фора» та Fozzy, поменшало товарів.

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Теги: продукти Сільпо АТБ

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