Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото)
Журналісти «Главкома» побували в «Сільпо», АТБ та Novus і дізналися, чого не вистачає у столичних магазинах
У київських супермаркетах місцями досі залишаються порожніми полиці з товарами першої необхідності. У деяких магазинах бракує борошна, окремих видів круп, дешевих яєць та олії. Десь закінчилися акційні молочні продукти, а в одному із супермаркетів кілька днів поспіль немає курятини.
«Главком» розповідає, якою є ситуація у трьох великих торговельних мережах «Сільпо», АТБ та Novus.
«Сільпо»
У магазинах «Сільпо» помітно менше стало деяких продуктів. Майже порожні полиці з цукром: дешевших позицій не було зовсім, а дорожчих залишалося лише кілька пачок. При цьому працівники магазину запевняють, що товар регулярно завозиться. Тобто все ж таки маємо ажіотаж.
З яйцями схожа ситуація. На полицях залишалися окремі позиції, але найдешевші яйця розібрали.
Борошно у «Сільпо» є, але його залишилося небагато. На полицях, наприклад, нема житнього.
Не вистачає і деяких видів рису, зокрема, довгозернистого.
На полицях із молочними продуктами теж не густо, як до цього звикли покупці цих мереж. Покупці розібрали кисломолочний сир, який був за акцією. Немає й акційного кефіру та йогурту.
В одному з магазинів «Сільпо» вже декілька днів поспіль не видно свіжої курятини. Проте в інших вона в цей же час є і за звичною ціною, біля 230 грн за кілограм.
АТБ
В мережі АТБ також помітно спорожніли полиці з борошном. Залишилося лише кілька пачок. Не так багато й цукру.
Не було кількох видів круп, зокрема манної. На полиці з консервами також залишалося незвично багато вільного місця.
Водночас яєць, молочних продуктів та інших товарів вдосталь.
У магазинах Вишгорода журналісти не знайшли борошна. Поступово порожніють і полиці з печивом – частина товару вже розібрана.
Напівпорожніми були полиці з олією. Товар є, але найдешевші пропозиції розібрано.
Також бракує м'ясних консервів.
Novus
Найбільше порожніх полиць, за свідченнями журналістів «Главкома», у Novus. Тут не було борошна – ні дешевшого, ні дорожчого.
Не знайшлося на полицях і соди. Також немає деяких видів солі.
Залишилося небагато олії. Покупці спершу розібрали акційні або дешевші позиції.
Також у Novus не було звичайного оцту.
Полиці з дешевшими яйцями також були порожні – залишалися переважно набори, дорожчі за 100 грн.
Полиці з крупами теж спорожніли. Багатьох видів рису не було. Залишилися переважно найдорожчі позиці.
Не вдалося знайти пшеничну та ячну крупи, майже не залишилося пшона. Не було й булгуру.
Місцями спорожніли полиці навіть з майонезом. Зовсім не було акційних продуктів.
Схожа ситуація у Novus і у Вишгороді. Олії залишилося зовсім мало. Біля порожніх полиць магазин навіть поставив табличку: «Цей товар знищила Росія».
Не вистачає і молочних продуктів, зокрема сметани. Полиці з цукром також майже порожні. Борошно в магазині є, але його залишилося небагато.
Чи є ажіотаж?
Працівники магазинів запевняють, що говорити про дефіцит продуктів немає підстав. За їхніми словами, товари регулярно привозять, а полиці поповнюють щодня.
Тож якщо немає потрібного продукту, це не означає, що його зовсім немає в магазині чи в мережі. Його могли просто швидко розібрати, а нову партію ще не встигли виставити, запевняють продавці.
При цьому люди в магазинах поводяться звично – ніхто не хапає все підряд, кошики наповнюють як завжди, панічних настроїв не видно.
Раніше «Главком» писав, що після російських ударів по логістичних об’єктах великих компаній, зокрема продуктових мереж, на полицях деяких супермаркетів Novus та магазинів Fozzy Group, до якої входять «Сільпо», «Фора» та Fozzy, поменшало товарів.
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