Фуагра зі свині. Виробник паштету здивував складом свого продукту (фото)

Всередині делікатесного паштету лише 4% гусячої або качиної печінки

На полицях українських супермаркетів під популярним брендом Hame покупцям пропонують паштети «для гурманів» – з гусячою та качиною печінкою. На баночках зображена птиця та виведені красиві назви, проте реальний склад продуктів свідчить про зовсім інше, пише «Главком».

4% делікатесу та 38% сала: що всередині «гусячого» паштету

Як виявилося, у баночці «Паштету Hame з гусячою печінкою» (105 г) заявленого делікатесу лише 4%. Натомість основу продукту складають свиняче сало (38%), вода та дешевша куряча печінка (21%). Для смаку туди також додають свинячий білок, ароматизатор «курка» та підсилювачі смаку.

Паштет Hame з гусячою печінкою фото: novus.zakaz.ua

З «Паштетом Hame з качиною печінкою» (105 г) ситуація виявилася ще цікавішою через розбіжності в описі. На сайті мережі «Новус» вказано, що продукт містить 30% качиної печінки, а також свиняче сало (16%), шкурку (10%), свинячу печінку (10%) та свиняче м'ясо (10%). Проте на самій баночці в магазині зазначено, що вміст качиної печінки насправді становить ті ж 4%.

Опис паштету Hame з качиною печінкою для гурманів 105г на сайті мережі Novus скриншот

Паштет з качиною печінкою фото: novus.zakaz.ua

Формально виробник не порушує закон, адже чесно прописує склад дрібним шрифтом на упаковці. Проте такі маркетингові хитрощі розраховані на неуважність покупців, які орієнтуються на назву та картинку на упаковці.

Як не дати себе обдурити:

Уважно вивчайте склад у магазині: Інгредієнти завжди вказуються у порядку зменшення їхньої частки. Якщо свинини чи сала більше, ніж птиці, перед вами звичайний свинячий паштет із додаванням делікатесу.

Звертайте увагу на відсотки: Сумлінні виробники або чесно вказують малу частку (як у випадку з 4%), або роблять делікатесний інгредієнт основним.

Нагадаємо, у Києві на ярмарку та ринках поблизу станції метро «Академмістечко» зафіксували продаж фальсифікату кисломолочного сиру, у якому вміст немолочних жирів сягає 97%. Перевірка продукції у трьох точках (дві на ринку та одна на ярмарку в районі Академмістечка) показала, що в ціновому діапазоні від 105 до 140 грн за кілограм справжнього сиру немає.