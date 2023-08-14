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Антон Швець Блогер

У Росії немає причин закінчувати війну. І це надовго

glavcom.ua
«100 рублів за долар насправді не сигналізують ні про що»
фото з відкритих джерел

Рубль падає так, як не падав ніколи з початку повномасштабного вторгнення Росіїї в Україну

Для людей які очікують восени закінчення війни – ну на фоні обвалу рубля в цьому місяці. В мене погані новини для вас. Сорі за помилки та одруківки, бо пишу на ходу.

Сто рублів за долар насправді не сигналізують ні про що.

Побачив знову адептів швидкого падіння РФ. З першого дня кажу що наша війна це марафон, а не «сто метрів і пішли по пиву».

Дійсно рубль падає так, як не падав ніколи з початку повномасштабки. На це є ряд причин.

В РФ дещо наплужили з власними правилами купівлі валюти, що бустануло зростання курсу. Так зване «бюджетноє правіло». Фактично його відмінили. Урок засвоєно.

В РФ пожвавився імпорт (побутовий в тому числі), і тепер курс відповзає туди, де буде можливість імпорт стабілізувати підвищенням курсу. Тобто це не паніка – це робота механізму. Який на жаль працює.

Загалом ринок саме долару в РФ став дуже тонкий і перестав бути маркером. І бівалютний кошик також бо там долар+євро. А так як нову економіку вони ще вибудовують, юань та рупія не вільно конвертовані, вам там ніхто (і навіть тємнейша Ельвіра Королева Фінансової Тьми) не скаже, що тепер маркер. Саме тому з бюджетним правилом вони і обіср@лись, бо тепер нічого не зрозумів би і сам Атрейдес Муад-Діб.

Ну і плюс сірий експорт сировини. Частина валюти зависає за межами РФ і це на жаль проблема, бо та валюта йде на закупівлю комплектухи для ВПК, верстатів, матеріалів тощо. Вже не як російська валюта і хрін ти її зловиш. Ну і хтось там відкладає на чорний день, зрозуміло, і витрачає на віли, наркотики та мальчиків з дівчатами на погудєть. Тобто вони ту валюту витрачають звісно, але без потрапляння у економіку та бюджет РФ. Це не зовсім той формат до якого в російському уряді звикли, ось ми бачимо наслідки, але вони це збалансують. Скоріш за все.

Падіння курса рубля дозволить уряду РФ вивести показники бюджету ближче до планових. Ну плюс секвестр соціалки.

Фактично стабілізація економіки та відновлення керованності станется за рахунок росіян. Які стануть біднішими, спочатку на курсову різницю по імпорту, а потім на реальну інфляцію, яка все це дожене. Тут би зааплодувати, бо скоро на середню російську з/п та пенсію можна буде купити лише пачку сухариків та націоналізовану знов Балтіку 9, але ні.

Нам на все це так само по барабану. За двох причин.

1. Власними громадянами россійський уряд може хоч з гармат стріляти або закидувати їх на наші укрєпи як корів у Стронгхолді. Ні до яких бунтів це не призведе ще довго. Тобто для зовнішнього наглядача влада РФ просто розмінює теоретичну стабільність системи на практичне вирішення тактичних питань. Це може викликати обратку завтра, може через десять років. Але скоріш за все не завтра. Рочки два-три, до момента коли шрінкфляція та занепад до чогось призведуть. А може двадцять-тридцять. Точніше вам ніхто не скаже.

2. Зубожіння россійського населення на поточному етапі вигідно уряду РФ та Пітуну. Васяни пачками йдуть на заводи ВПК – там норм з/п, бронь від міноборони і графік такий, що замислюватися не вдається. Є заводи з цілодобовою 3-змінкою. І там штат закритий на 85%. Бо більше бабок не знайдеш. Я думав таке після «совку» вже зробити в РФ не вдасться. Вдалося. Працює це все треба визнати не так щоб як Локхід Мартін. Десь так як Оборонпром часів Гусєва, але бабок в двадцять разів більше. Але працює. На жаль.

Ті хто не може на заводі крутити педалі йдуть до армії РФ.

З точкі зору Пітуна все ідеально.

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Теги: росія путінський режим економіка

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