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Водоканали закуповують найдорожчу хлорку в компанії, причетної до розкрадання коштів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Водоканали закуповують найдорожчу хлорку в компанії, причетної до розкрадання коштів
Під час дослідження експерти проаналізували понад 70 закупівель хлорки на суму 663,88 млн грн
фото з відкритих джерел

Майже всі пікові пропозиції на закупівлі хлорки належати до підрядів компанії «Марілайф»

Під час повномасштабної війни в Україні ТОВ «Марілайф» є постачальником найдорожчої хлорки для водоканалів у нашій державі. У компанії протягом 2022-2023 років продавали очищувальний засіб по високій ціні, попри транспортне плече. Про це йдеться у дослідженні «Школи аналітиків», які зібрали дані у системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

Фахівці проаналізували понад 70 закупівель хлорки на суму 663,88 млн грн
Фахівці проаналізували понад 70 закупівель хлорки на суму 663,88 млн грн
Інфографіка: Наші гроші

Зазначається, що загалом під час дослідження експерти проаналізували понад 70 закупівель хлорки на суму 663,88 млн грн. Найдорожчі ціни були взимку, а вже потім почали падати. 

«Єдиний виробник хлорки в Україні АТ «Дніпроазот» брав участь кількох закупівлях цієї зими-весни з найдешевшими пропозиціями від 49 200 до 69 450 грн/т. Найбільше підрядів мало ТОВ «Аульська хлоропереливна станція». Це підприємство створено для розливу хлорки з цистерн у менші контейнери та балони, та є природним монополістом у цій сфері діяльності. У нього хлорка цього року була по 70 000-96 000 грн/т», – йдеться в матеріалі.

Відомо, що майже всі пікові значення належати до підрядів компанії «Марілайф», а саме:

  • КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» (110 400 грн/т),
  • КП «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (110 000 грн/т),
  • КП «Миколаївводоканал» (108 000 грн/т).

«Лише в одному випадку була ще хлорка на цьому рівні – це останній піковий контракт на графіку між КП «Зміїний» (Вилкове, Одеська область) та ТОВ «Агрогазсервіс» по 105 258 грн/т», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у сервісі YouControl, ТОВ «Марілайф» зареєстрували у Кременчуці, що на Полтавщині. Статутний капітал – тисяча гривень. Марина Гнойова є єдиною власницею та директоркою цієї компанії. Також вона є адвокаткою у Кременчуці.

«Раніше «Марілайф» вказував контактний номер телефону 0676403888, який співпадав з «Хлортехводом», яким володіє і керує Олег Первий із Кременчука. Заснував цю фірму у 2012 році Ярослав Гальченко, який також раніше представляв кременчуцьке ТОВ «Компанія Хлорсистеми», свого часу прописаного у сусідньому офісі з «Хлортехводом». Засновниками «Хлорсистем» раніше були Ніна Гнойова, Сергій Шапіро і Сергій Гнойовий, чоловік власниці «Марілайфу» Марини Гнойової», – пишуть журналісти.

Відомо, що всі ці компанії були фігурантами у кримінальних провадженнях про постачання хлорки по завищених цінах.

Як з'ясувало слідство, службовці компаній «Хлортехвод», «Гіпохлорсервіс», «Дезсистема», «Марілайф», «Екстрагруп» попередньо змовившись з іншими особами у складі очільників комунальних підприємств, впродовж 2017-2019 років привласнювали гроші комунальних підприємств під час того, як закуповували на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами товари, що використовуються для того, щоб очищувати питну воду.

«Службових осіб органів виконавчої влади на території Полтавської області підозрюють у попередній змові з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель з метою заволодіння грошовими коштами», – йдеться у повідомленні.

Також у 2017-2018 роках службовці КП «Кременчукводоканал» купували хімічні засоби за штучно завищеними цінами. Вони створювали несправжні умови для того, щоб надавати переваги підконтрольним фірмам, завдяки чому отримували неправомірну вигоду в розмірі 20% загальної суми. Після цього ці гроші переводилися у готівку шляхом рахунків трьох підконтрольних ФОПів.

Крім того, у 2018 році дві особи разом з керівником «Хлорсистем» привласнювали кошти комунальних підприємств Полтавської та інших областей під час того, як проводилися монтажні роботи водопровідних мереж та постачання водоочисних хімічних реагентів.

«Ця група привласнювала частину коштів шляхом здійснення псевдо фінансово-господарських операцій генерального підрядника з фірмами, що мають ознаки фіктивності. Потім кошти знімали з їхніх рахунків готівкою. Фактично роботи виконувалися силами неофіційно працевлаштованих найманих робітників, а будівельні матеріали купувалися за значно нижчими цінами. Дані про вироки по цьому провадженню відсутні», – йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань з початку 2023 року розслідує 103 кримінальні провадження щодо злочинів у сфері оподаткування.

До слова, зростання споживчих цін в Україні в червні 2023 року прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні та 0,2% у квітні.

Теги: держзакупівлі ціни гроші

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