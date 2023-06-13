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Печерський район, очолюваний ставленицею «слуг», закупив саджанці на 6 млн без торгів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Печерський район, очолюваний ставленицею «слуг», закупив саджанці на 6 млн без торгів
Наталія Кондрашова
фото з відкритих джерел

За даними, які містяться у системі «Прозорро», Печерський район замовив 675 саджанців дерев у контейнерах

В Печерському районі КП по утриманню зелених насаджень придбало посадковий матеріал вартістю 5,56 млн грн без торгів, за процедурою, встановленою для товарів воєнного призначення. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на систему «Прозорро». 

«Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району 24 травня без торгів уклало угоду з фірмою «Грін Сітіс» про закупівлю посадкового матеріалу вартістю 5,56 млн грн. Закупівлю провели без торгів, за процедурою «Українська визвольна війна». Урядова постанова від 28 лютого 2022 року №169 дозволила проводити закупівлі товарів і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони без застосування процедур, визначених законами «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі». Але на ділі замовники часто купують за цією процедурою те, що не стосується безпеки і оборони», – йдеться у публікації.

За даними, які містяться у системі «Прозорро», Печерський район замовив 675 саджанців дерев у контейнерах.

«Порівняти ціни з ринковими неможливо, бо вони залежать від характеристик саджанців (висота, обхват стовбура, кількість пересадок тощо), яких немає в договорі. Наприклад, найдорожчим виявився клен гостролистий «Crimson Sentry» по 18 300 грн. У відкритих джерелах його саджанці можна знайти у продажу за дуже різними цінами від 1 600 грн до 15 500 грн», – наглошує видання.

«Наші гроші» також повідомляють, що у травні комунальники Печерська оголошували відкриті торги щодо цих саджанців, але виставляли умову, щоб постачальник мав свій розсадник. Тоді фірма «Агрітек» назвала цю вимогу дискримінаційною. Зрештою на торги ніхто не прийшов, тому їх відмінили і провели неконкурентну закупівлю.

Видання нагадує, що директором Печерського районного КП по утриманню зелених насаджень є Ігор Білий. Столичною фірмою «Грін Сітіс» володіє та керує киянин Артем Брязкуха, який раніше був зареєстрований як ФОП. У якості підприємця він вказував на тендерах електронну пошту [email protected], яка належить фірмі-розсаднику «Єва Проджект» Олесі Клюшник, та адресу Київська обл., с. Віта-Поштова, вул. Карла Маркса, 201А, де ця фірма знаходиться.

Раніше повідомлялося, що 9 з 10 голів РДА в Києві пов’язані зі «слугами народу». Печерську РДА очолює Наталія Кондрашова.

Теги: держзакупівлі ProZorro партія Слуга народу Київ

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