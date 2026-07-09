Втрата жила на окупованій території. Асоціація прифронтових міст звернулася до уряду з пропозицією

Житло – це стимул повертатися додому: Ігор Терехов закликав уряд змінити підхід до виплати компенсацій за втрачені українцями домівки

Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до Уряду з пропозицією врегулювати питання виплати компенсацій за зруйноване житло на тимчасово окупованих ворогом територіях, а також на небезпечних територіях активних та можливих бойовий дій. Відповідне звернення підписав очільник АПМГ, міський голова Харкова Ігор Терехов.

Йдеться про тисячі українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію, але не можуть отримати компенсацію через недосконалість законодавства. Адже згідно з чинною постановою Кабінету Міністрів України № 600, комісія, яка надає оцінку збиткам, має право зупинити розгляд заяви на компенсацію, якщо обстеження знищеного житла є неможливим з міркувань безпеки. І хоча існує механізм дистанційного обстеження, він не поширюється на тимчасово окуповані території.

У зверненні Ігор Терехов наголошує: держава має боротися не лише за повернення територій, а й за повернення своїх людей. Саме тому справедливий підхід в оцінці втраченого майна і подальше рішення щодо отримання житлових сертифікатів є одним із ключових стимулів для повернення українців додому.

«Тисячі українських родин фактично опинилися у правовому вакуумі. Вони не можуть запросити комісію для проведення обстеження, оскільки це фізично неможливо, але водночас вони не можуть скористатися й механізмом дистанційного обстеження, адже чинне законодавство не поширює його на тимчасово окуповані території. У результаті люди, які вже втратили домівки через російську агресію, позбавлені можливості реалізувати своє право на державну компенсацію. Це несправедливо», – зазначає Ігор Терехов.

Він також додав, що сьогодні в Україні проживає близько 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, ще мільйони перебувають за кордоном. Для багатьох із них саме можливість знову мати власний дім стане головним критерієм під час ухвалення рішення про повернення.

«Якщо людина не бачить реальної перспективи отримати житло або справедливу компенсацію за втрачене майно, вона дедалі частіше буде змушена будувати своє майбутнє в іншій країні. Тому питання житлових сертифікатів є не лише питанням соціальної підтримки, а й важливою складовою державної політики повернення українців додому», – підкреслив очільник АПМГ.

Для вирішення відповідного питання АПМГ просить доручити Міністерству розвитку громад та територій України спільно з Міністерством юстиції України невідкладно підготувати та внести зміни до нормативно-правових актів, які забезпечать можливість отримання житлових сертифікатів громадянами, чиє житло було знищене на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях можливих чи активних бойових дій, де проведення обстеження є неможливим.

«Кожне рішення, яке відновлює справедливість, допомагає українцям повернутися додому та підвищує добробут людей, – це рішення на користь майбутнього України», – резюмував Ігор Терехов.