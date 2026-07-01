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Окупований Донецьк атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупований Донецьк атакували безпілотники
Пожежа в окупованому Донецьку
фото: соціальні мережі

Ймовірно, було атаковано автостоянку логістичного транспорту окупантів

У ніч на 1 липня окупований Донецьк атакували безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що у Донецьку пролунала серія вибухів. Ймовірно, було уражено автостоянку логістичного транспорту окупантів.

Венаслідок атаки спалахнула пожежа, здійнявся чорний, густий дим.

Окупований Донецьк атакували безпілотники фото 1

Як відомо, вночі 29 червня в окупованому Донецьку зникло світло. Крім того, інші міста так званої ДНР теж залишилися без світла. 

Дончани писали, що це через атаку на Старобешівську ТЕС, хоча деякі люди зазначали, що вибухів не чули. Але варто зазначити, що активність безпілотників ад окупованою територією фіксувалася.

До слова, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. 

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників. 

Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя. 

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста. 

Теги: вибух Донецьк окуповані території

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