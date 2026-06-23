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ГУР попередив про серйозну загрозу для окупованої Херсонщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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ГУР попередив про серйозну загрозу для окупованої Херсонщини
ГУР не виключає, що Росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції «під чужим прапором»
фото: ГУР

Загарбники безконтрольно ввозять інфіковані туші худоби до скотомогильників

Росіяни створюють умови для поширення сибірської виразки на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
 
«На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки. Йдеться про звезення туш інфікованої сибірською виразкою худоби до скотомогильників в окупованому регіоні. Загалом таких об’єктів тут налічується до пів сотні, з них найбільшу загрозу становлять близько десяти, зокрема – скотомогильники, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Туші худоби не спалюють, а просто закопують. Багато об’єктів розташовані у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів – відстань окремих об’єктів до житлової забудови становить менш ніж 1 км.

Як зазначається, місця захоронення інфікованої худоби не мають ані глухих огорож, ані інших захисних споруд. Ґрунти на могилах з часом осідають, однак необхідного для забезпечення біологічної безпеки обслуговування скотомогильників російська окупаційна адміністрація не здійснює. До того ж частина об’єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, що додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, який може зберігати життєздатність у ґрунті від кількох десятків до сотні років.

«Безконтрольне захоронення інфікованої худоби та ігнорування заходів безпеки на скотомогильниках з боку російських окупантів – пряма загроза для цивільного населення на тимчасово поневолених територіях, а також для аграрного сектору Херсонщини – через підвищену небезпеку зараження ґрунтів і здорових тварин. Навмисне або халатне створення умов для спалаху сибірської виразки – ще один злочин держави-агресорки Росії, що може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України», – вважає розвідка.

Не виключено, що Росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції «під чужим прапором», що, крім кінетичного впливу на об’єкти концентрації джерел сибірської виразки, міститиме також інформаційно-пропагандистську складову ― наприклад, звинувачення України у виготовленні/застосуванні так званої «біологічної» зброї, додали розвідники.

Нагадаємо, вночі 23 червня на території Арабатської Стрілки, що у тимчасово окупованій частині Херсонської області, пролунали вибухи. 

До слова, російська окупаційна адміністрація розпочала масштабну кампанію з донорства крові на загарбаних землях Херсонщини та Запоріжжя. 

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Теги: Херсонщина хвороба епідемія інфекція окуповані території

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