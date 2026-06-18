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Підготовка до зими. Кличко заявив, що Кабмін грає із ним в «шаради»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Підготовка до зими. Кличко заявив, що Кабмін грає із ним в «шаради»
Кличко пропонує Київраді підтримати зміни до Плану стійкості
фото: КМДА

Мер назвав «нереальною» підготовку Києва до зими без виконання урядових домовленостей

Сьогодні, 18 червня, Київрада має розглянути збільшення фінансування програми «Захисник Києва» ще на 2 млрд грн, а також ухвалити рішення про мільярдні запозичення для забезпечення Плану стійкості столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

Йдеться про залучення кредиту від Державного «Ощадбанку» України у розмірі 2,5 млрд грн та кредиту від ЄБРР на 50 млн євро для КП «Київтеплоенерго». За словами мера, ці кошти підуть на підготовку міста до зими. 

Конфлікт із урядом та зрив пропорції 50/50

Віталій Кличко розкритикував центральну владу, заявивши, що держава «замість того, щоб допомагати, постійно підкидає якісь шаради і створює перешкоди» у той час, коли місто готується до зими.  За його словами, урядовці вже дійшли до заяв, ніби План стійкості Києва не затверджений, хоча його схвалила Київрада. 

«Місто здійснило роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та ризики наступної. Провели експертні консультації на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів. Із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування», – зазначив мер столиці.

Кличко нагадав про попередню домовленість із Кабміном: втілення заходів з енергостійкості столиці коштує близько 30 млрд грн, і фінансування та роботи мали здійснюватися у пропорції 50/50 – містом і державою.

«Тепер уряд нам заявив, що йдеться тільки про фінансування. А до робіт відношення практично не матиме. Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4. А все інше – будівництво когенерації, систем резервного живлення, системи резервного теплопостачання – має робити місто самотужки», – заявив голова КМДА

Мер підкреслив, що зробити все самотужки для Києва «нереально», і місто наполягає на виконанні урядом попередніх домовленостей.

Що Київ уже зробив і планує до зими:

Попри суперечки, місто самостійно розгортає резервні потужності:

  • Водопостачання: уже встановили три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт. Загалом цьогоріч планують забезпечити близько 40 МВт резерву для систем водозабезпечення.
  • Когенерація (одночасне виробництво тепла та електрики): завершено будівництво нових об’єктів потужністю 45 МВт, ще понад 100 МВт – у роботі. Загалом цього року місто має отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності.  

Сьогодні Кличко пропонує Київраді підтримати зміни до Плану стійкості, які оптимізують вартість проєктів під наступний опалювальний сезон та юридично фіксують участь міста і держави у форматі 50/50.

Сьогодні, 18 червня,  відбувається продовження засідання Київради, яке розпочалося 28 травня. На розгляді депутатського корпусу залишається понад три сотні питань. Серед них, зокрема, проєкти рішень, якими передбачається відмова одній з компаній у наданні дозволу на розробку проєктів землеустрою по відведенню майже 0,9 га землі на вул. Зодчих, 23 під житлову забудову. Крім того, столична влада планує збільшити обсяги фінансування програми «Захисник Києва» з 31 млрд до 33 млрд грн

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