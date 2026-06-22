В окупованому Криму пролунали вибухи: виникли перебої зі світлом у кількох містах

У ніч на 21 червня Таврійська ТЕЦ у Криму потрапила під атаку БпЛА

Під атаку БпЛА потрапила Таврійська ТЕЦ

У ніч на 22 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

Зокрема, вибухи чули в районі Армянська на півночі Криму, а також у Феодосії, Севастополі та інших населених пунктах.

В Армянську, ймовірно, є влучання по будівлі прикордонної служби ФСБ РФ, розташованій біля залізничного вокзалу. На місці прильоту спалахнула пожежа, після чого розпочалася детонація, попередньо, боєприпасів.

У Сімферополі місцеві жителі також чули вибухи та бачили спалахи в районі Таврійської теплоелектростанції. Згодом мешканці Севастополя, Феодосії, Керчі та низки інших районів окупованого півострова заявили про проблеми зі світлом.

Таврійська ТЕС (або Сімферопольська ПГУ-ТЭС) – це сучасна парогазова електростанція в тимчасово окупованому Криму (поблизу смт Гвардійське Сімферопольського району). Вона була побудована окупаційною владою. Загальна проектна потужність становить 470 МВт, вона складається з двох енергоблоків. Станцію збудували для покриття дефіциту електроенергії на півострові та зниження залежності від енергомосту з Росії. Об'єкт оснащений газовими турбінами, які поставлялися з порушенням міжнародних санкцій.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня під удар потрапила Таврійська ТЕЦ. Очевидці пишуть, що після атаки розгорілася сильна пожежа та було видно густий, чорний дим.

Як відомо, вночі 21 червня Сили оборони вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів.

«Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту», – наголосив президент Володимир Зеленський.