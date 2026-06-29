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Вибухи в окупованому Криму, нові домовленості між США та Іраном: головне за ніч 29 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибухи в окупованому Криму, нові домовленості між США та Іраном: головне за ніч 29 червня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 29 червня 2026 року

США та Іран домовилися припинити удари в Ормузькій протоці, вибухи пролунали в окупованому Криму, Мелітополі та захопленій частині Луганської області, у Донецьку зникло світло.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 червня.

Атака БпЛА на Крим

Вибухи в окупованому Криму, нові домовленості між США та Іраном: головне за ніч 29 червня фото 1
фото з відкритих джерел

У ніч проти 29 червня тимчасово окупований Кримський півострів опинився під масованим ударом безпілотників. 

Зазначається, що у Севастополі зафіксовано «прильоти» в районі Казачої бухти та в селі Орлівка на Північній стороні міста. Гучно було і в Бахчисарайському районі, де, за попередніми даними, внаслідок пошкодження електропідстанції поблизу села Некрасівка зникло світло у прилеглих населених пунктах.

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Мелітополь після вибухів
Мелітополь після вибухів
фото: соціальні мережі

У ніч на 29 червня в окупованому Мелітополі у Запорізькій області та в захопленій частині Луганщині пролунали вибухи. 

Внаслідок атаки на окупований Мелітополь видно пожежу та задимлення.

В Донецьку зникло світло

Вибухи в окупованому Криму, нові домовленості між США та Іраном: головне за ніч 29 червня фото 2
фото з відкритих джерел

Вночі 29 червня в окупованому Донецьку зникло світло. Крім того, інші міста так званої ДНР теж залишилися без світла. 

Дончани писали, що це через атаку на Старобешівську ТЕС, хоча деякі люди зазначали, що вибухів не чули. Але варто зазначити, що активність безпілотників ад окупованою територією фіксувалася.

США та Іран домовилися припинити удари в Ормузькій протоці

Вибухи в окупованому Криму, нові домовленості між США та Іраном: головне за ніч 29 червня фото 3
фото: Reuters

Сполучені Штати та Іран досягли домовленості про припинення взаємних атак в Ормузькій протоці та проведення зустрічі у вівторок, 30 червня, у столиці Катару, Досі. 

Як повідомило високопоставлене американське джерело Axios, сторони вирішили повністю зупинити будь-яку кінетичну активність у регіоні.

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Теги: вибух окуповані території Донецьк Луганщина Мелітополь Крим війна Іран США

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Події в Україні

Вибухи в окупованому Криму, нові домовленості між США та Іраном: головне за ніч 29 червня
Вибухи в окупованому Криму, нові домовленості між США та Іраном: головне за ніч 29 червня
Окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників
Окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників
В окупованому Донецьку зникло світло
В окупованому Донецьку зникло світло
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
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