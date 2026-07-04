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Мер Харкова назвав критерії, якими вимірюватиметься успіх відновлення України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Мер Харкова назвав критерії, якими вимірюватиметься успіх відновлення України
Терехов переконаний, що боротьба з бідністю має стати основою державної політики
фото: frontlineua.org

Терехов назвав головну умову повернення українців після війни

Успіх відновлення України вимірюватиметься не просто кількістю відбудованих об’єктів, а рівнем життя громадян. Мир, розвиток економіки, державна політика добробуту мають стати відповіддю на виклики повоєнного майбутнього. Водночас головною зброєю проти еміграції має стати доступне житло – без вирішення цього питання країна ризикує втратити своїх громадян назавжди. Про це заявив Харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов у Турині (Італія), де у міській раді відбулася зустріч із мером Турина Стефано Ло Руссо, депутатами, представниками муніципалітету.

Ігор Терехов подякував італійським партнерам за довіру, готовність діяти і за розуміння, що Харкову та Україні потрібні не співчуття, а надійне плече поруч.

«Бо війна проти України – це не лише наша проблема. Це питання безпеки, свободи й майбутнього всієї Європи», – зазначив очільник Асоціації прифронтових міст та громад, акцентуючи увагу не тільки на складній поточній ситуації, але на й на викликах майбутнього.

«Після війни нам недостатньо буде просто відбудувати те, що зруйнував ворог. Українці мають почати жити краще – саме цим має вимірюватися успіх відновлення України», – зазначив він та наголосив, що українська держава має запропонувати людям конкретні умови для повернення, адже тимчасовий прихисток не може тривати вічно.

«Якщо людина живе на валізах і не має власного дому в Україні, рано чи пізно вона знайде його в іншій країні. Тому житло, соціальна підтримка, відбудова інфраструктури й розвиток транспорту мають бути не окремими проєктами, а частиною великої державної політики повернення людей додому», – зазначив Терехов.

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад нагадав про італійський «план Фанфані», який після Другої світової війни дозволив мільйонам італійців отримати житло та став двигуном економіки, і закликав шукати рішень такого ж масштабу.

Окрім руйнувань, спричинених війною, Терехов наголосив на внутрішній загрозі – бідності населення. Він переконаний, що боротьба з бідністю має стати основою державної політики.

«Ми можемо відбудувати кожен міст, кожен стадіон і будинок, але який у цьому сенс, якщо люди не стануть жити краще? Відновлення – це не про бетон, цеглу і звіти. Відновлення – це про людину. Про родину, яка повертається додому», – резюмував голова Асоціації прифронтових міст та громад.

Зазначається, що під час візиту Ігор Терехов та Стефано Ло Руссо підписали Угоду про дружбу та співробітництво між Харковом та Турином. Очільник Харкова подякував Турину за вже надану допомогу, зокрема, автобуси і наголосив, що офіційне партнерство відкриває новий етап відносин між містами.

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Теги: війна українці Ігор Терехов біженці

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