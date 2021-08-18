Як зберегти субсидію після покупки квартири: рішення Кабміну

Право на субсидію втрачають ті, хто зробив покупку на 50 тис. грн і більше

Уряд прийняв важливе рішення щодо правил одержання субсидій

На початку цього року в Україні змінилися умови отримання житлових субсидій. Правила їх отримання передбачають заборону на великі покупки, але у власників квартир з'явилася лазівка. Про це повідомляє «Сегодня».

«Протипоказанням» до призначення субсидії тепер не буде покупка квартири, якщо вона зроблена протягом шести місяців після продажу іншої квартири, яка була єдиним житлом. В цілому ж право на субсидію втрачають ті, хто купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше. Йдеться про одну покупку протягом року», – йдеться в повідомленні.

Також при призначенні субсидії не враховуються житлові приміщення, що знаходяться у спільній частковій або спільній власності, або розташовані в сільській місцевості та отримані у спадок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України скасував норму про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Дана норма була введена навесні 2020 року, після оголошення локдауну. Тепер підвищений норматив діятиме тільки в разі введення в регіоні «червоного» рівня карантину.

Читайте також:





