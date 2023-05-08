Суд покарав ухилянта в'язницею, щоб налякати інших чоловіків

На думку суду, підстави для звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням відсутні

Військовозобов’язаний отримав три роки позбавлення волі

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області призначив три роки позбавлення волі місцевому безробітному за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 травня.

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Наприкінці листопада 2022 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію. Його було визнано придатний до служби. Чоловік мав прибути у визначений день до військкомату для відправки до військової частини, але проігнорував. Таким чином обвинувачений порушив процес комплектування Збройних сил під час мобілізації.

У суді чоловік визнав вину. Пояснив, що злякався за своє життя, оскільки раніше не служив в армії, немає відповідних навиків. Висловив жаль з приводу вчиненого.

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Натомість суд поставив під сумнів щире каяття обвинуваченого. На думку Феміда, військовозобов’язаний жодним чином не намагався виправити ситуацію, що склалася; до призовного пункту після вчинення злочину він так і не з’являвся.

Також суд залишив поза увагою доповідь жмеринського райвідділу з питань пробації. У ній ішлося, що виправлення обвинуваченого можливе без обмеження або позбавлення волі, він не становить високої небезпеки для суспільства. Однак Феміда наголосила: висновок органу пробації носить рекомендаційний характер.

«Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень. Суд дійшов висновку призначити покарання у вигляді позбавлення волі… На думку суду, підстави для звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням відсутні. Адже це не буде достатнім для його виправлення та не відповідатиме суспільному інтересу в державі, яка протистоїть злочинній військові агресії російської федерації. У разі її застосування може стати негативним прикладом для інших осіб», – сказано у вироку.