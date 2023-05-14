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Енергобезпека України потребує зміни моделі енергоринку, - Energy Club

Христина Жиренко
glavcom.ua
Енергобезпека України потребує зміни моделі енергоринку, - Energy Club
«Необхідна реформа ринку електричної енергії»
фото з відкритих джерел

«Діюча модель енергоринку заводить енергетичні підприємства у банкрутство»

Необхідно змінити поточну модель енергоринку, бо вона заводить енергопідприємства у банкрутство, заявив віцепрезидент Energy Club Іван Григорук. 

 

«Необхідна реформа ринку електричної енергії. Вона була недосконалою, м’яко кажучи, і в довоєнний період. Зараз вона просто не працює, фактично заводить в банкрутство всі підприємства, які працюють в енергетичній галузі», – сказав він. 

Григорук наголосив, що підприємства, які завжди були потенційно прибутковими,  зараз працюють на грані банкрутства, або в його стані. 

Він додав, що реформа моделі ринку – це одна із складових, яка стане одним з найважливіших елементів забезпечення енергетичної безпеки України у майбутньому. 

Нагадаємо, раніше гендиректор «Центренерго» Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії. у банкрутство, – Energy Club  

Необхідно зімінити поточну модель енергоринку, бо вона заводить енергопідприємства у банкрутство, заявив віцепрезидент Energy Club Іван Григорук. 

«Необхідна реформа ринку електричної енергії. Вона була недосконалою, м’яко кажучи, і в довоєнний період. Зараз вона просто не працює, фактично заводить в банкрутство всі підприємства, які працюють в енергетичній галузі», – сказав він. 

Григорук наголосив, що підприємства, які завжди були потенційно прибутковими,  зараз працюють на грані банкрутства, або в його стані. 

Він додав, що реформа моделі ринку – це одна із складових, яка стане одним з найважливіших елементів забезпечення енергетичної безпеки України у майбутньому. 

Нагадаємо, раніше гендиректор «Центренерго» Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.

Теги: енергетика електроенергія

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Бізнес

Енергобезпека України потребує зміни моделі енергоринку, - Energy Club
Енергобезпека України потребує зміни моделі енергоринку, - Energy Club
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