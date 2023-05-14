Енергобезпека України потребує зміни моделі енергоринку, - Energy Club

«Діюча модель енергоринку заводить енергетичні підприємства у банкрутство»

Необхідно змінити поточну модель енергоринку, бо вона заводить енергопідприємства у банкрутство, заявив віцепрезидент Energy Club Іван Григорук.

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«Необхідна реформа ринку електричної енергії. Вона була недосконалою, м’яко кажучи, і в довоєнний період. Зараз вона просто не працює, фактично заводить в банкрутство всі підприємства, які працюють в енергетичній галузі», – сказав він.

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Григорук наголосив, що підприємства, які завжди були потенційно прибутковими, зараз працюють на грані банкрутства, або в його стані.

Він додав, що реформа моделі ринку – це одна із складових, яка стане одним з найважливіших елементів забезпечення енергетичної безпеки України у майбутньому.

Нагадаємо, раніше гендиректор «Центренерго» Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії. у банкрутство, – Energy Club

Необхідно зімінити поточну модель енергоринку, бо вона заводить енергопідприємства у банкрутство, заявив віцепрезидент Energy Club Іван Григорук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Необхідна реформа ринку електричної енергії. Вона була недосконалою, м’яко кажучи, і в довоєнний період. Зараз вона просто не працює, фактично заводить в банкрутство всі підприємства, які працюють в енергетичній галузі», – сказав він.

Григорук наголосив, що підприємства, які завжди були потенційно прибутковими, зараз працюють на грані банкрутства, або в його стані.

Він додав, що реформа моделі ринку – це одна із складових, яка стане одним з найважливіших елементів забезпечення енергетичної безпеки України у майбутньому.

Нагадаємо, раніше гендиректор «Центренерго» Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.