Україна збільшить імпорт електроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна збільшить імпорт електроенергії
За словами глави «Укренерго», імпортний потенціал не використовується повністю через пошкодження внутрішніх мереж
скріншот з відео «Укренерго»

Узгоджена максимальна потужність імпорту електроенергії до України наразі складає до 2100 МВт

 

«Укренерго» працює над збільшенням максимальної потужності імпорту електроенергії  в Україну, однак зараз країна не використовує навіть ті потужності, що є можливими через пошкодження внутрішніх мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника компанії Віталія Зайченка.

Посадовець зазначив, що зараз узгоджена максимальна потужність імпорту електроенергії до України з інших європейських держав у жовтні складає до 2100 МВт. «На поточний момент вона не використовується через пошкодження внутрішніх мереж в енергосистемі України. І це також наше пріоритетне завдання зробити так, щоб всі ці 2100 МВт могли бути спожиті в разі критичних ситуацій, оскільки це те, на що ми розраховуємо в найважчий період», – пояснив він.

Зайченко каже, що зараз на складах накопичили втричі більше запасного обладнання для відновлення енергосистеми в разі атак, але в компанії розуміють, що й цього може виявитись замало.

Щодо ситуації в енергосистемі, то її керівник «Укренерго» назвав важкою, але контрольованою. Зокрема, для збалансування ситуації в енергосистемі вимушено графіки обмеження потужності в частині України. Найбільші обмеження застосовані в Києві, а також непроста ситуація  прифронтових регіонах.

Нагадаємо, восени Росія почала дедалі частіше обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоб послабити нашу економіку та створити гуманітарну кризу серед українського населення. Такі атаки кожного разу виводять із ладу енергетику країни, тому державі необхідно постійно її відновлювати та шукати ресурси для цього. Президент України Володимир Зеленський пояснює, що зменшити ці втрати можливо за наявності ППО. Також президент розповів, що потрібно для пришвидшення відновлення та з якими країнами він уже веде перемовини щодо цього.

До слова, енергетична система країни поступово відновлюється після ударів ворога, проте найскладніша ситуація наразі спостерігається у Шостці на Сумщині.

