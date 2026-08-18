Зеленський визначив пріоритети для підготовки енергетики до опалювального сезону
Україна розраховує на допомогу конкретних держав, однак деталі майбутніх домовленостей поки не розголосили з міркувань безпеки
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо стану енергетичної системи та визначив першочергові завдання у роботі з міжнародними партнерами напередодні опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.
Перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував президента про поточний стан енергосистеми та роботу енергетиків, які щодня ліквідовують наслідки російських ударів.
«Щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів. Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання», – зазначив Зеленський.
Окрему увагу під час доповіді приділили підготовці до майбутнього опалювального сезону. Українська влада визначила завдання для переговорів із міжнародними партнерами на серпень та вересень.
«Визначили й завдання для роботи з партнерами України на найближчий час: які політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону. Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо», – повідомив президент.
Шмигаль також доповів Зеленському про стратегічні перспективи розвитку української атомної галузі. Сторони обговорили пріоритети відповідної роботи України в Європі.
Крім того, під час зустрічі розглянули ключові соціальні проєкти, підготовлені до запуску восени в системі Міністерства енергетики. Деталей цих ініціатив президент не навів.
Нагадаємо, російські окупанти восени та взимку можуть продовжити атакувати українську енергетику, військові об'єкти, оборонно-промисловий комплекс, логістику та автозаправні станції. За даними воєнної розвідки, перелік основних цілей російських атак суттєво не змінився. Найбільш уразливими в зимовий період залишилися електроенергетика та система опалення.
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