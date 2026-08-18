Зеленський визначив пріоритети для підготовки енергетики до опалювального сезону

Україна розраховує на допомогу конкретних держав, однак деталі майбутніх домовленостей поки не розголосили з міркувань безпеки

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо стану енергетичної системи та визначив першочергові завдання у роботі з міжнародними партнерами напередодні опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

Перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував президента про поточний стан енергосистеми та роботу енергетиків, які щодня ліквідовують наслідки російських ударів.

фото: Володимир Зеленський

«Щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів. Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання», – зазначив Зеленський.

Окрему увагу під час доповіді приділили підготовці до майбутнього опалювального сезону. Українська влада визначила завдання для переговорів із міжнародними партнерами на серпень та вересень.

«Визначили й завдання для роботи з партнерами України на найближчий час: які політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону. Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо», – повідомив президент.

Шмигаль також доповів Зеленському про стратегічні перспективи розвитку української атомної галузі. Сторони обговорили пріоритети відповідної роботи України в Європі.

Крім того, під час зустрічі розглянули ключові соціальні проєкти, підготовлені до запуску восени в системі Міністерства енергетики. Деталей цих ініціатив президент не навів.

Нагадаємо, російські окупанти восени та взимку можуть продовжити атакувати українську енергетику, військові об'єкти, оборонно-промисловий комплекс, логістику та автозаправні станції. За даними воєнної розвідки, перелік основних цілей російських атак суттєво не змінився. Найбільш уразливими в зимовий період залишилися електроенергетика та система опалення.