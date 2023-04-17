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Україна може відновити експорт електроенергії до ще однієї країни ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна може відновити експорт електроенергії до ще однієї країни ЄС
Обсяг експорту становитиме 200 МВт щогодини
фото з відкритих джерел

Відсьогодні може розпочатися експорт електроенергії до Словаччини 

Із понеділка, 17 квітня, Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини обсягом 200 МВт щогодини. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

У відповідному аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини брали участь чотири компанії. На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності в цьому напрямку. 

Нагадаємо, що Україна налагодила експорт електроенергії у Молдову та Польщу, наразі енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності.

До слова, британська розвідка повідомила, що кампанія Росії зі знищення енергосистеми України минулої зими, швидше за все, провалилася.

Нещодавно глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що дефіциту електроенергії в найближчі пів року в Україні не очікується. За даними «Укренерго», виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Також електроенергія імпортується в незначних обсягах.

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Теги: Словаччина Укренерго електроенергія експорт

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