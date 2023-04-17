Україна може відновити експорт електроенергії до ще однієї країни ЄС

Відсьогодні може розпочатися експорт електроенергії до Словаччини

Із понеділка, 17 квітня, Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини обсягом 200 МВт щогодини. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

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У відповідному аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини брали участь чотири компанії. На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності в цьому напрямку.

Нагадаємо, що Україна налагодила експорт електроенергії у Молдову та Польщу, наразі енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності.

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До слова, британська розвідка повідомила, що кампанія Росії зі знищення енергосистеми України минулої зими, швидше за все, провалилася.

Нещодавно глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що дефіциту електроенергії в найближчі пів року в Україні не очікується. За даними «Укренерго», виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Також електроенергія імпортується в незначних обсягах.