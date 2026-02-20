Головна Країна Кримінал
У Дніпрі знайдено мертвою 14-річну дівчину, яка зникла кілька днів тому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Дніпрі знайдено мертвою 14-річну дівчину, яка зникла кілька днів тому
18 лютого до поліції надійшло повідомлення про зникнення Анастасії Ситнікової
фото: поліція Дніпропетровської області

Обставини трагедії правоохоронці не повідомили

У Дніпра знайдено мертвою 14-річну Анастасію Ситнікову. Пошуки дівчини тривали два дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

«Пошук зупинено, дівчину знайшли мертвою», – заявили поліцейські.

Обставини трагедії правоохоронці не повідомили.

Зауважимо, що 18 лютого до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дівчини. 17 лютого вона зникла в Соборному районі міста.

До слова, після понад 40 годин безперервних пошуків поліція Буковини успішно розшукала 13-річну Юлію Волощук. Як з’ясувалося, дівчинку викрав 37-річний місцевий мешканець, який силоміць утримував її в порожніх оселях своїх родичів. Дитина жива, її здоров’ю наразі нічого не загрожує. 

Зауважимо, суд виніс вирок 39-річному мешканцю Фастівського району, який намагався викрасти маленьку дівчинку прямо посеред вулиці. Зловмисник, який раніше вже був судимий за розбещення неповнолітніх, проведе за ґратами понад три роки.

Як повідомлялося, на Закарпатті внаслідок падіння дерева загинула восьмирічна дівчинка. Дитина гралася поблизу місця, де знайомий її родини зрізав багаторічні рослини.

Теги: дитина смерть Дніпро

