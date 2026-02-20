У Дніпрі знайдено мертвою 14-річну дівчину, яка зникла кілька днів тому

Обставини трагедії правоохоронці не повідомили

У Дніпра знайдено мертвою 14-річну Анастасію Ситнікову. Пошуки дівчини тривали два дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

«Пошук зупинено, дівчину знайшли мертвою», – заявили поліцейські.

Обставини трагедії правоохоронці не повідомили.

Зауважимо, що 18 лютого до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дівчини. 17 лютого вона зникла в Соборному районі міста.

