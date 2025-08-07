Головна Техно Авто
Україна та Молдова домовились про продовження «транспортного безвізу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна та Молдова домовились про продовження «транспортного безвізу»
Вперше угоду було підписано у 2022 році
фото: mindev.gov.ua/Міністерство розвитку громад та територій України

Українські та молдовські перевізники можуть вільно доставляти товари як між країнами, так і транзитом

Україна та Молдова домовилися продовжити угоду про «транспортний безвіз» до кінця 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Перевізники з обох країн і надалі зможуть здійснювати вантажні перевезення без спеціальних дозволів. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання змішаної комісії в Кишиневі.

За словами міністра Олексія Кулеби, минулого року товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% і сягнув $1,1 млрд. Велику роль у цьому відіграла саме лібералізація автомобільних перевезень, зазначив Кулеба.

Як відомо, угоду про «транспортний безвіз» було підписано у 2022 році. У 2023 році сторони досягли домовленості про її продовження до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця 2025 року. Таким чином Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом пролонгована вже вчетверте. Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

«Транспортний безвіз» – це спеціальна угода, яка спрощує вантажні автоперевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Офіційна назва – Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку Україна підписала з ЄС ще у 2022 році.

До слова, українські правоохоронці спільно з колегами із Республіки Молдова викрили транскордонну групу зловмисників, які привласнювали кошти громадян, нібито пропонуючи послуги з пригону автомобілів з-за кордону. Організував схему 36-річний українець, що вже кілька років проживав на території Молдови. До протиправної діяльності фігурант залучив дружину та знайомих.

Читайте також:

Теги: безвізовий режим Молдова перевезення

Авто

