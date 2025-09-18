Уряд схвалив введення базової соціальної допомоги

Пропонується державну соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям трансформувати в базову соціальну допомогу та обʼєднати окремі види державної допомоги

Кабмін схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги». Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

«Законопроєктом пропонується з 01.01.2026 державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям трансформувати в базову соціальну допомогу та обʼєднати окремі види державної допомоги. Передбачається, що базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини», – йдеться у повідомленні.

Розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї та на рівні 100% такої базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70% такої базової величини – для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога.

Для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини.

Нагадаємо, уряд України збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для певної категорії населення. Відтепер особи, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також санітарно-гігієнічних засобів, засобів догляду та одночасно постійно потребують медичних виробів або ліків, додатково зможуть отримати виплати.

До слова, 27 серпня Кабмін розширив програму «єВідновлення». Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави – до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

Раніше уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб до лютого 2026 року. Мова йде про осіб з інвалідністю І-III групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.