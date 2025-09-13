Головна Гроші Економіка
«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку
Послуга «єВідновлення» буде тимчасово недоступна
колаж: glavcom.ua

Послуга «єВідновлення» не працюватиме через технічні роботи

Послуга «єВідновлення» буде тимчасово недоступна з 20:00 13 вересня до 08:00 15 вересня. Причиною є планові технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Технічні роботи проводитиме державне підприємство «НАІС». Оскільки сервіс «єВідновлення» використовує дані з реєстрів для перевірки права власності, послуга буде відключена як у застосунку, так і на порталі «Дія».

Користувачам варто врахувати ці обмеження при плануванні подання заяв.

Нагадаємо, на порталі «Дія» запрацював перший у світі державний AI-асистент, який допомагатиме користувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

«Сьогодні запустили «Дія.АІ» на порталі «Дія». Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті. Незабаром він буде доступним і в мобільному застосунку», – розповів міністр.

Як відомо, 27 серпня, Кабмін розширив програму «єВідновлення». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави – до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

Спочатку програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через «Дію», а згодом – у ЦНАПах чи в нотаріусів.

«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку
«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку
