НАБУ та САП оголосили підозри екстопчиновникам Мінсоцполітики та Пенсійного фонду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
НАБУ та САП оголосили підозри екстопчиновникам Мінсоцполітики та Пенсійного фонду
Колишні чиновники фігурують у справі про закупівлю програмного забезпечення для Мінсоцполітики за завищеними цінами
фото з відкритих джерел

За даними слідства, дії посадовці спричинили збитки бюджету у понад 29 млн грн

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду. Їх підозрюють у причетності до корупційної схеми при закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Серед підозрюваних – колишній заступник міністра соціальної політики, керівник департаменту Мінсоцполітики, колишній заступник голови Держспецзв’язку, власник групи компаній, який нібито є організатором схеми, та його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду.

«У 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами. Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, на який витратили понад $950 тис., щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. Далі забезпечили проведення тендеру з умовами, які відсікали інших учасників, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції», – йдеться в повідомлені.

За даними слідства, Мінсоцполітики уклало договір, який передбачав постачання програмного забезпечення за завищеною ціною. Дії посадовці спричинили збитки державному бюджету у понад 29 млн грн.

До слова, Бюро економічної безпеки виявило, що державне підприємство «Ліси України» оголосило тендер на закупівлю програмного забезпечення за значно завищеними цінами. Правоохоронці звернулися до аудиторів, аби вони перевірили держзакупівлю.

корупція в Україні НАБУ Міністерство соціальної політики Пенсійний фонд

