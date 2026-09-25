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Бензин по 95 грн, дизель – уже понад 100: як мінялися ціни на АЗС 21–25 вересня 2026 року

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Бензин по 95 грн, дизель – уже понад 100: як мінялися ціни на АЗС 21–25 вересня 2026 року
Ціни на бензин і дизель на українських АЗС продовжують відрізнятися залежно від мережі
фото: glavcom.ua

За п'ять днів середня ціна бензину А-95 майже не змінилася, дизель трохи подешевшав, а на окремих АЗС його вартість уже перевищує 100 грн

В Україні протягом 21–25 вересня ціни на пальне змінювалися по-різному. Середня ціна бензину А-95 зросла на 10 копійок – до 89,25 грн за літр, тоді як дизельне пальне подешевшало на 13 копійок – до 98,42 грн. Водночас у найбільших мережах АЗС середня ціна дизеля за цей період зросла з 99,10 до 99,95 грн за літр.

Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95», передає «Главком».

Як змінилися середні ціни на пальне

21 вересня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 89,15 грн/л. Станом на 25 вересня вона зросла до 89,25 грн/л. Таким чином, за п'ять днів бензин подорожчав лише на 10 копійок.

Преміальний бензин А-95+ за цей період подешевшав із 93,33 до 93 грн/л. Зниження становило 33 копійки. Середня ціна дизельного пального зменшилася з 98,55 до 98,42 грн/л – на 13 копійок.

Автогаз також став дешевшим. 21 вересня його середня ціна становила 44,14 грн/л, а 25 вересня – 43,92 грн/л. Таким чином, газ подешевшав на 22 копійки. Натомість бензин А-92 за тиждень подорожчав із 85,16 до 85,98 грн/л. Приріст становив 82 копійки.

Варто зазначити, що в таблиці наведено середню вартість пального.

Вид пального 21 вересня 25 вересня Зміна
А-95 преміум 93,33 грн/л 93 грн/л + 10 коп.
А-95 89,15 грн/л 89,25 грн/л - 33 коп.
А-92 85,16 грн/л 85,98 грн/л + 82 коп.
Дизель 98,55 грн/л 98,42 грн/л - 13 коп.
Автогаз 44,14 грн/л 43,92 грн/л - 22 коп.

Що змінилося у великих мережах

Іншу динаміку показує щоденний моніторинг цін у найбільших мережах АЗС, який проводить «Главком». Для порівняння взято UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафту» та «БРСМ-Нафту».

21 вересня середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становила близько 91,50 грн/л, дизельного пального – 99,10 грн/л. 

Ціни станом на 21 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»
Ціни станом на 21 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»

22 вересня середня ціна А-95 знизилася до 90,21 грн/л, тоді як дизельне пальне подорожчало до 99,23 грн/л.

Ціни станом на 22 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»
Ціни станом на 22 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»

23 вересня середня ціна А-95 становила 90,07 грн/л, а дизельного пального – 99,86 грн/л.

Ціни станом на 23 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»
Ціни станом на 23 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»

24 вересня середні ціни залишилися на попередньому рівні: А-95 – 90,07 грн/л, дизельне пальне – 99,86 грн/л.

Ціни станом на 24 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»
Ціни станом на 24 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»

25 вересня середня ціна бензину А-95 подешевшала до 89,69 грн/л, тоді як дизельне пальне зросло в ціні до 99,95 грн/л

Ціни станом на 25 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»
Ціни станом на 25 вересня на АЗС: UPG, «Окко», WOG, KLO, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта»

Таким чином, за тиждень середня ціна А-95 у найбільших мережах АЗС знизилася з 91,50 до 89,69 грн/л, тобто на 1,81 грн. Водночас дизельне пальне подорожчало з 99,10 до 99,95 грн/л – на 85 коп. за літр. Найпомітніша зміна відбулася 25 вересня: бензин подешевшав, а дизель, навпаки, зріс у ціні.

Дизель на окремих АЗС уже понад 100 грн

Станом на 25 вересня дизельне пальне у великих мережах коштує від 96,44 до 103 грн/л.

Найдорожче дизель продає Socar – по 103 грн за літр. На «Окко» та WOG його вартість становить 99,90 грн/л, на KLO – 99,80 грн/л.

На UPG та «Укрнафті» літр дизеля коштує 97,90 грн, а на «БРСМ-Нафті» – 96,44 грн.

Отже, різниця між найдорожчою та найдешевшою пропозиціями становить 6,56 грн за літр.

Бензин А-95: понад 9 грн різниці

Станом на 25 вересня ціни на бензин А-95 у представлених мережах також помітно відрізняються.

Найдешевше пальне продає «БРСМ-Нафта» – по 85,49 грн/л. На UPG та «Укрнафті» ціна становить 88,90 грн/л.

На KLO бензин коштує 85,90 грн/л, на «Окко» та WOG – 92,90 грн/л. Найдорожча пропозиція у вибірці – на Socar, де літр А-95 коштує 94,90 грн.

Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчою ціною становить 9,41 грн/л.

Преміальний А-95 25 вересня коштує від 88,90 грн/л на «Укрнафті» до 97,90 грн/л на Socar.

Автогаз за тиждень подешевшав

 Автогаз протягом тижня дешевшав як у середньому по Україні, так і у вибірці великих мереж.

25 вересня найнижча ціна газу серед представлених операторів – 42,63 грн/л на «БРСМ-Нафті». На «Укрнафті» його продають по 42,90 грн/л, на UPG – по 43,90 грн/л, на KLO – по **44,90 грн/л».

Найвища ціна – 45,50 грн/л на «Окко», WOG та Socar.

Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями становить 2,87 грн/л.

Які ціни пального на кінець тижня

Станом на 25 вересня середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить 89,69 грн/л.

До позначки 90 грн залишилося 31 коп. Преміальний А-95 у середньому коштує 93,75 грн/л, А-92 – близько 85,70 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становить 99,95 грн/л – до 100 грн залишилося лише 5 коп. Водночас на окремих АЗС дизель уже коштує понад 100 грн: зокрема, на Socar його продають по 103 грн/л.

Автогаз залишається значно дешевшим за бензин і дизель – у середньому 44,40 грн/л. Найнижча ціна у представлених мережах становить 42,63 грн/л, а найвища – 45,50 грн/л.

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Теги: газ бензин ціни АЗС дизельне пальне

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