Бойові виплати за березень: Міноборони повідомило, коли їх очікувати

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Міноборони зробило заяву про виплату бойових
фото: glavcom.ua

Офіційна заява про виплату бойових за березень 2026 року

Міністерство оборони України у повному обсязі спрямувало необхідні кошти військовим частинам. Йдеться про виплату бойових за березень 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Найближчими днями належні їм суми будуть зараховані на карткові рахунки військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував рішення для мотивації військових і нові економічні кроки. «Ми говорили сьогодні також детально з міністром оборони України Федоровим – разом із військовим командуванням. Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових – як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії. Рішення готуються», – йдеться у повідомленні.

До слова, Кабмін запустив у застосунку «Дія» нову послугу «Дані з реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран Pro», а також оновив електронне посвідчення ветерана. 

«Онлайн-послуги для ветеранів – це лише частина ініціатив уряду. Серед пріоритетних завдань – надати ветеранам необхідні умови для швидкої реабілітації та подальшої реалізації у цивільному житті. Це частиною безшовного маршруту переходу від військової служби до цивільного життя», – підсумувала Свириденко.

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року в усіх комунальних медичних закладах столиці розпочав роботу проєкт із персоналізованого супроводу ветеранів та ветеранок. Ініціатива має на меті спростити шлях пацієнта та усунути бюрократичні перепони.

