Деякі пенсіонери в Україні отримають додатково 870 грн: хто в списку

Сума доплати становить 37% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

У грудні 2025 року частина українських пенсіонерок отримає додаткову доплату до пенсії в розмірі близько 870 гривень. Як інформує «Главком», це передбачає чинний Закон «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Сума доплати становить 37% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на рівні 2361 гривні.

Цей вид надбавки стосується насамперед багатодітних матерів, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей та виховували їх щонайменше до шестирічного віку. Крім надбавки, такі громадянки можуть також вийти на пенсію достроково – якщо дотримані умови за віком і стажем.

Для призначення виплати жінкам необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України та надати стандартний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей, підтвердження стажу та відповідну заяву.

Нагадаємо, середня пенсія українців за три місяці зросла на 26,6 грн і тепер становить 6 436,8 грн. Проте цей приріст не покриває темпів інфляції, яка за дев’ять місяців 2025 року сягнула 13,9%. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев наголошує, що ситуацію потрібно змінювати докорінно через несправедливу формулу нарахування.

За даними Гетманцева, у річному вираженні середня пенсія зросла майже на 10%. Водночас інфляція по країні за вересень 2025 року у порівнянні з вереснем 2024 року склала 11,9%.