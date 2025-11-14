Головна Світ Соціум
Пенсійний вік в Естонії зросте у 2028 році: новий план уряду

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
З 2028 року естонці виходитимуть на пенсію у 65 років і три місяці
фото з відкритих джерел

Естонія планує підвищити пенсійний вік до 65 років і трьох місяців у 2028 році

Уряд Естонії підготував законопроєкт, за яким з 2028 року пенсійний вік зросте до 65 років і трьох місяців. Наразі він становить 64 роки і дев’ять місяців, а вже у 2027 році досягне 65 років і одного місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Міністерство з соціальних питань Естонії пропонує внести зміни до закону про пенсії, згідно з якими надалі враховуватиметься не рік народження, а фактичний вік людини у календарному році.

У відомстві зазначають, що з огляду на старіння населення країни важливо зберігати працівників старше 55 років на ринку праці.

Зараз пенсійний вік в Естонії суттєво нижчий, ніж у багатьох країнах Західної Європи. Наприклад, у Бельгії, Німеччині та Нідерландах він становить 67 років.

Парламент Данії ухвалив закон, відповідно до якого пенсійний вік у країні має сягнути позначки у 70 років, що є найвищим показником серед усіх держав Європи. За ухвалення закону проголосував 81 депутат, проти висловився 21 законодавець.

Нагадаємо, що Китай підвищує пенсійний вік, зокрема зміни торкнулись як чоловіків, так і жінок. Причиною такого рішення, вперше з 1978 року, є намагання сповільнити скорочення робочої сили. Так, для чоловіків пенсійний вік буде підвищено з 60 до 63 років, для жінок, рядових працівниць, із 50 до 55 років, жінок на керівних посадах з 55 до 58 років.

