Пенсійний фонд пояснив, чи буде вища пенсія, якщо оформити її пізніше

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Пенсійний фонд пояснив, чи буде вища пенсія, якщо оформити її пізніше
Пенсійний фонд роз’яснив, чи зросте пенсія, якщо оформити її пізніше
В Україні передбачено підвищення виплат для тих, хто вирішив вийти на пенсію пізніше встановленого віку

Українці, які після досягнення пенсійного віку продовжують працювати й не звертаються за призначенням пенсії, можуть розраховувати на підвищений розмір виплат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

«Частиною 1 статті 29 Закону України №1058 передбачено, що особі, яка набула права на пенсію відповідно до норм вищезазначеного Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, тобто 60 років, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, якщо людина відтермінує вихід на пенсію, розмір виплат зростає:

  • на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу, якщо вихід відкладено до 60 місяців;
  • на 0,75% – за кожний повний місяць стажу, якщо відтермінування перевищує 60 місяців.

Водночас у Фонді наголошують, що підвищення пенсії за неповний місяць страхового стажу не передбачене. Окремо зазначено, що жінкам, народженим до 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення у розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію – з 55 до 60 років, якщо раніше їм не призначалася жодна пенсія.

Нагадаємо, що за даними Пенсійного фонду України, середня пенсія станом на жовтень 2025 року становить 6,4 тис. грн (приблизно 133 євро). Проте фактичні виплати для більшості пенсіонерів є значно нижчими – понад 3,3 млн українців отримують близько 3,3 тис. грн щомісяця, а ще 4% – близько 2,3 тис. грн.

Раніше «Главком» розповідав, на скільки зросла середня пенсія в Україні. Про це повідомив Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та зазначив, що за третій квартал 2025 року пенсія зросла лише на 26,6 грн. Також Гетманцев назвав суму середньої пенсії в Україні.

У 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 000 грн.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та середньої зарплати за роки роботи. Громадяни з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10 000 грн, можуть розраховувати на пенсію близько 3 800 грн при виході на пенсію у 63 роки та 4 200 грн – у 65 років.

