Держава зможе отримати доступ до даних онлайн-продавців

Рада вже наступного тижня може ухвалити законопроєкт №14025, який запровадить оподаткування онлайн-продажів і послуг, а також дозволить банкам передавати податковій інформацію про таких продавців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Зокрема, держава зможе отримати під цифрових платформ персональні дані осіб, які систематично отримують заробітки через онлайн-платформи, зокрема про їх місце проживання. Для тих, хто здає нерухомість в оренду – дані про її місцезнаходження.

До закону «Про банки і банківську діяльність» планують внести зміни, які дозволять банкам на запит податкової розкривати інформацію про операції підзвітних продавців. Зокрема, йтиметься про зарахування коштів на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані та номери рахунків – у разі звірки даних щодо отриманих доходів. Підзвітним продавцем вважатиметься користувач онлайн-платформи (фізична особа або організація), який протягом звітного періоду здійснив хоча б одну операцію чи отримав винагороду.

Підзвітними продавцями будуть вважатися не лише українці, які здійснюють таку діяльність в Україні, але й ті, хто надає в оренду нерухоме майно, розташоване в країнах, які є сторонами Багатосторонньої угоди DPI, або іншої угоди. Тобто, й ті, хто здає в оренду квартири чи домівки у країнах ЄС та деяких інших. Щодо продавця, який здійснює звітну діяльність з надання в оренду нерухомості, підзвітний оператор платформи встановлює адресу кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості. Розкриття банківської таємниці охоплюватиме також дані контрагентів.

Зміни передбачають, що при відкритті рахунку підзвітний продавець має надати банку згоду на передачу податковій інформації, яка містить банківську таємницю. Йдеться про дані щодо зарахування коштів, призначення платежів, ідентифікаційні дані чи податковий номер, а також реквізити контрагентів за певний період або на конкретну дату – на запит контролюючого органа. Крім того, податкова служба отримає право безоплатно запитувати такі відомості безпосередньо у банків.

Також будуть штрафи, якщо цифрова платформа передає неповні дані, наприклад, не вказує дійсне місце проживання продавця. Штрафи будуть передбачені, якщо платформа видалить документи з персональними даними підзвітних продавців раніше, ніж треба.

Наразі законопроєкт передбачає, що якщо фізична особа – підзвітний продавець протягом звітного періоду (календарного року) здійснила не більш трьох продажів товарів через платформу на загальну суму, що не перевищує еквівалент €2 тис. за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, така особа має право не відкривати поточний рахунок у банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб. Втім, така особа все одно зобов’язана повідомити про номер (реквізити) такого рахунку підзвітного оператора платформи або кваліфікованого оператора платформи, що є податковим агентом.

До слова, Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів та їхньою автоматизацією. Зокрема, розробляється та тестується нова система для ефективнішого стягнення податкового боргу.