Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Держава зможе отримати доступ до даних онлайн-продавців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Держава зможе отримати доступ до даних онлайн-продавців
фото: spiderweb

Зміни передбачають, що при відкритті рахунку підзвітний продавець має надати банку згоду на передачу податковій інформації, яка містить банківську таємницю

Рада вже наступного тижня може ухвалити законопроєкт №14025, який запровадить оподаткування онлайн-продажів і послуг, а також дозволить банкам передавати податковій інформацію про таких продавців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Зокрема, держава зможе отримати під цифрових платформ персональні дані осіб, які систематично отримують заробітки через онлайн-платформи, зокрема про їх місце проживання. Для тих, хто здає нерухомість в оренду – дані про її місцезнаходження.

До закону «Про банки і банківську діяльність» планують внести зміни, які дозволять банкам на запит податкової розкривати інформацію про операції підзвітних продавців. Зокрема, йтиметься про зарахування коштів на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані та номери рахунків – у разі звірки даних щодо отриманих доходів. Підзвітним продавцем вважатиметься користувач онлайн-платформи (фізична особа або організація), який протягом звітного періоду здійснив хоча б одну операцію чи отримав винагороду.

Підзвітними продавцями будуть вважатися не лише українці, які здійснюють таку діяльність в Україні, але й ті, хто надає в оренду нерухоме майно, розташоване в країнах, які є сторонами Багатосторонньої угоди DPI, або іншої угоди. Тобто, й ті, хто здає в оренду квартири чи домівки у країнах ЄС та деяких інших. Щодо продавця, який здійснює звітну діяльність з надання в оренду нерухомості, підзвітний оператор платформи встановлює адресу кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості. Розкриття банківської таємниці охоплюватиме також дані контрагентів.

Зміни передбачають, що при відкритті рахунку підзвітний продавець має надати банку згоду на передачу податковій інформації, яка містить банківську таємницю. Йдеться про дані щодо зарахування коштів, призначення платежів, ідентифікаційні дані чи податковий номер, а також реквізити контрагентів за певний період або на конкретну дату – на запит контролюючого органа. Крім того, податкова служба отримає право безоплатно запитувати такі відомості безпосередньо у банків.

Також будуть штрафи, якщо цифрова платформа передає неповні дані, наприклад, не вказує дійсне місце проживання продавця. Штрафи будуть передбачені, якщо платформа видалить документи з персональними даними підзвітних продавців раніше, ніж треба.

Наразі законопроєкт передбачає, що якщо фізична особа – підзвітний продавець протягом звітного періоду (календарного року) здійснила не більш трьох продажів товарів через платформу на загальну суму, що не перевищує еквівалент €2 тис. за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, така особа має право не відкривати поточний рахунок у банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб. Втім, така особа все одно зобов’язана повідомити про номер (реквізити) такого рахунку підзвітного оператора платформи або кваліфікованого оператора платформи, що є податковим агентом. 

До слова, Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів та їхньою автоматизацією. Зокрема, розробляється та тестується нова система для ефективнішого стягнення податкового боргу.

Читайте також:

Теги: Державна податкова служба податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців?
Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців? Фармбізнес
8 жовтня, 18:22
Гетманцев: «Пропоную не йти шляхом Gaga, а виправитись самостійно»
Гетманцев зводив сім'ю в ресторан «Чорноморка» і розказав, що там треба терміново змінити
17 вересня, 14:13
Найбільша концентрація білого бізнесу у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту
Клуб білого бізнесу за квартал скоротився більш ніж на чверть
25 вересня, 09:31
Росія підвищить податки для продовження війни в Україні
Росія підвищить податки для продовження війни в Україні
8 жовтня, 04:31
Спекуляції під час блекауту: податкова звернулась до підприємців
Спекуляції під час блекауту: податкова звернулась до підприємців
12 жовтня, 05:20
З 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 компанію-нерезидента, яка сплачує ПДВ за надання електронних послуг
Податкова повідомила, скільки грошей цьогоріч отримала Україна з «податку на Google»
13 жовтня, 17:16
За словами Юрія Вітренка, Коболєв не сплатив податок ані у 2021 році, ані у 2022 році
Коболєв відмовився сплатити податки на десятки мільйонів гривень – ексголова «Нафтогазу»
14 жовтня, 18:15
Кошти будуть спрямовані на прибирання вулиць та створення нових зон для вигулу
Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт
26 вересня, 03:30
З 27 вересня в Україні оновили правила реєстрації податкових накладних
Почали діяти нові правила реєстрації податкових накладних: що змінилося
29 вересня, 13:43

Особисті фінанси

Держава зможе отримати доступ до даних онлайн-продавців
Держава зможе отримати доступ до даних онлайн-продавців
В Україні змінився ринок праці: які «чоловічі» професії опановують жінки
В Україні змінився ринок праці: які «чоловічі» професії опановують жінки
Середня зарплата 23 тис грн: хто в Україні заробляє найбільше та найменше
Середня зарплата 23 тис грн: хто в Україні заробляє найбільше та найменше
«Нафтогаз» пояснив, хто отримає знижку за оплату газу
«Нафтогаз» пояснив, хто отримає знижку за оплату газу
Нацкешбек: Мінекономіки повідомило, коли українці отримають виплати за серпень
Нацкешбек: Мінекономіки повідомило, коли українці отримають виплати за серпень
Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни
Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua