Китай таємно наказав банкам призупинити кредитування підсанкційних НПЗ

Ситуація загострюється за кілька тижнів до зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна

Пекін опинився у пастці власної політики: намагаючись публічно ігнорувати санкції США, влада водночас змушує найбільші банки країни обмежити співпрацю з нафтопереробними заводами (НПЗ), пов'язаними з іранською нафтою. Головна мета – захистити фінансову систему КНР від вторинних санкцій Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Національне управління фінансового регулювання Китаю (NFRA) рекомендувало найбільшим кредиторам країни тимчасово припинити видачу нових позик у юанях п’яти нафтопереробним заводам. Серед них – гігант Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., який нещодавно потрапив до «чорного списку» США через закупівлі нафти в Тегерана.

Як зазначає видання, банкам наказано переглянути свої ділові операції з цими фірмами, хоча вимагати негайного погашення існуючих кредитів регулятор поки не радить, очікуючи на подальші вказівки.

Ця усна директива виглядає вкрай неоднозначно на тлі офіційної позиції КНР.

Міністерство торгівлі Китаю наказало компаніям ігнорувати санкції США, вперше застосувавши блокувальний захід від 2021 року.

Попри публічну непокору, Пекін панічно боїться втратити доступ до доларової системи розрахунків. Китайські державні банки мають довгу історію «тихого» дотримання санкцій проти Ірану та КНДР, щоб уникнути статусу ізгоїв у глобальній фінансовій системі.

Ситуація загострюється за кілька тижнів до зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, запланованої на 14–15 травня. Міністр фінансів США Скотт Бессент уже надіслав листи-попередження двом китайським банкам.

Під ударом опинилася «Велика четвірка»: ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank та Bank of China, які роками кредитували Hengli. Тепер Пекін намагається балансувати: висловлювати підтримку Ірану як стратегічному партнеру, але не дати США «покласти» власну банківську систему за допомогою вторинних санкцій.

Нагадаємо, китайська влада заявила про підтримку всіх зусиль, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та Росією. У Пекіні наголосили на необхідності створення умов для політичного врегулювання війни шляхом переговорів.