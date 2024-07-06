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Неїжпапа розповів, яке повідомлення отримав від командувача 6-го флоту США після знищення крейсера «Москва»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Неїжпапа розповів, яке повідомлення отримав від командувача 6-го флоту США після знищення крейсера «Москва»
Крейсер «Москва» був уражений 13 квітня 2022 року
фото з відкритих джерел

Командувачі обмінялися жартами

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розкрив цікаві деталі про день, коли українські сили завдали удару по російському крейсеру «Москва». Виявляється, США першими побачили наслідки удару України. Про це Неїжпапа розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Коли ми влучили в крейсер, я отримав смс-ку від командувача 6-го флоту (6-й флот США у Середземному морі, – ред.). Він мені пише: «Олексій, гарно горить»... Тому що ми не знали, влучили ми чи не влучили... у нас не було таких засобів, які нам дозволяли точно сказати, що щось відбувається... Я йому написав у відповідь: «Тепер твоя черга». Він надіслав: «Ха-ха-ха, дуже смішно». Так от ми смс-ками пожартували між собою в цей день», – пригадав командувач ВМС.

Нагадаємо, що Слідчий комітет (СК) РФ призупинив розслідування кримінальної справи щодо затоплення крейсера «Москва»,  оскільки «підозрюваний втік від слідства».

До слова, російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064.

Видання Defense Express повідомило, що рештки ракетного крейсера «Москва» знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E на глибині 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження решток корабля та організувати підйом частин корабля та його озброєння.

Читайте також: «Москва» згоріла. Що відомо про ракетний крейсер, в який влучили українці
Теги: українці військові розслідування озброєння Олексій Неїжпапа Москва черга

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Неїжпапа розповів, яке повідомлення отримав від командувача 6-го флоту США після знищення крейсера «Москва»
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