В Україні дешевшають тепличні огірки: яка ціна

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують стрімко знижуватися

В Україні спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. На сьогодні відпускні ціни на цю продукцію вже суттєво нижчі, ніж у аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Повідомляється, що станом на сьогодні українські тепличні комбінати відвантажують огірки суттєво дешевше, ніж у відповідний період минулого року. Основною причиною посилення понижувального цінового тренду виробники вважають сезонне зростання пропозиції на тлі доволі низького попиту.

Наразі тепличні комбінати реалізують огірки за цінами 30–60 грн/кг ($0,68–1,37/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти виділяють кілька ключових факторів, що тиснуть на ціни:

Сезонне зростання пропозиції: Вибірки в господарствах стабільні, а обсяги продукції на ринку постійно зростають.

Вибірки в господарствах стабільні, а обсяги продукції на ринку постійно зростають. Слабкий попит: Попри достатню кількість товару, активність покупців порівняно з попереднім тижнем помітно знизилася.

Попри достатню кількість товару, активність покупців порівняно з попереднім тижнем помітно знизилася. Конкуренція: На ринку з'являється все більше продукції з літніх теплиць, що змушує великі комбінати переглядати цінники у бік зниження.

Експерти аграрного ринку зауважують, що на цей момент тепличні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 30% дешевше, ніж на початку травня 2025 року. При цьому виробники не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті за умови збереження нинішніх темпів реалізації.

«Главком» писав, що в Україні різко зросли ціни на минулорічну моркву через майже повне вичерпання запасів у сховищах фермерських господарств. За словами експертів, попит на моркву залишається стабільним, однак кількість якісної продукції на ринку швидко скорочується. Через це виробники почали підвищувати відпускні ціни. Наразі українські господарства продають моркву по 9-16 грн за кілограм, що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Нагадаємо, оптові ціни на тепличні помідори в Україні впали в середньому на 10% порівняно з кінцем минулого робочого тижня – наразі комбінати пропонують їх по 130–160 грн/кг.