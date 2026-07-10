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Гетманцев пояснив, як нова банкнота номіналом 2 тис. грн вплине на інфляцію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Гетманцев пояснив, як нова банкнота номіналом 2 тис. грн вплине на інфляцію
На новій банкноті буде зображення Василя Стуса
фото: Forbes

Гетманцев вважає, що підстав для розгону інфляції наразі немає, хоча визнає: поява банкнот більшого номіналу може впливати на очікування бізнесу та населення

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти номіналом 2 тис. грн на інфляцію, пише «Главком».

За словами Гетманцева, наразі підстав для розхитування інфляційних процесів немає. Він стверджує, що українська економіка зберігає макрофінансову стабільність навіть попри п'ятий рік повномасштабної війни.

«Підстав для розхитування інфляційних процесів зараз немає. Золотовалютні резерви стабільно високі. Дефіцит платіжного балансу з урахуванням допомоги партнерів не є критичним. Банківська система є стійкою. Боргове навантаження помірне», – зазначив Гетманцев.

Він також наголосив, що Національний банк залишається професійним та незалежним регулятором. «Попри триваючу вже п'ятий рік велику війну, Україна зберігає макрофінансову стабільність. Нацбанк, принаймні та його частина, яка відповідає за ці питання, є професійним регулятором і сильною незалежною інституцією», – написав він.

Гетманцев пояснив, як нова банкнота номіналом 2 тис. грн вплине на інфляцію фото 1

Водночас Гетманцев визнав, що поява банкнот більшого номіналу традиційно впливає на настрої ринку. «Введення в грошовий обіг купюр більшого номіналу зазвичай негативно впливає на інфляційні очікування бізнесу та населення», – зазначив він.

Однак депутат висловив сподівання, що Національний банк врахував ці ризики під час ухвалення рішення. «Очікую, що Нацбанк ці ризики врахував, і вони не затьмарять аргументи регулятора на користь нової 2000-гривневої банкноти», – підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. 

На лицьовому боці нової банкноти розмістять портрет видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса, а на зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

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Теги: інфляція економіка гроші гривня Данило Гетманцев Нацбанк

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