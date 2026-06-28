Суд відмовив звільненому з полону бійцю Нацгвардії у виплаті мільйона гривень

На дату набрання чинності урядовою постановою позивач уже понад п’ять місяців не перебував у лавах збройних формувань

Дніпропетровський окружний адміністративний суд підтвердив законність відмови військової частини Національної гвардії України у виплаті одноразової грошової винагороди розміром один мільйон гривень колишньому бійцю, звільненому з російського полону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Позивач уклав контракт із військовою частиною Нацгвардії 7 червня 2022 року. У липні 2024 року його звільнили з полону, а 30 серпня він отримав статус учасника бойових дій. Оскільки продовжувати службу чоловік не побажав, 13 вересня 2024 року його виключили зі списків особового складу.

У грудні 2025 року колишній військовослужбовець звернувся до частини із заявою про виплату одноразової грошової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 153 від 11 лютого 2025 року.

У січні 2026 року йому відмовили – на підставі того, що на момент звернення він уже не був військовослужбовцем. Чоловік оскаржив це рішення в суді.

Суд встановив, що на дату набрання чинності урядовою постановою – 13 лютого 2025 року – позивач уже понад п’ять місяців не перебував у лавах збройних формувань. Натомість обов’язковою умовою для отримання виплати є одночасна сукупність чинників, зокрема проходження військової служби саме на момент, коли постанова набрала чинності.

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Суд також наголосив, що самі по собі факти вступу на службу у віці до 25 років, безпосередньої участі в бойових діях та перебування в полоні не є достатніми підставами для виплати винагороди без дотримання інших вимог постанови.

Відмову військової частини суд визнав правомірною та відхилив усі вимоги позивача у повному обсязі.

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