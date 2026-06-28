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Суд відмовив звільненому з полону бійцю Нацгвардії у виплаті мільйона гривень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Суд відмовив звільненому з полону бійцю Нацгвардії у виплаті мільйона гривень
Відмову військової частини суд визнав правомірною та відхилив усі вимоги позивача у повному обсязі
фото: Уніан

На дату набрання чинності урядовою постановою позивач уже понад п’ять місяців не перебував у лавах збройних формувань

Дніпропетровський окружний адміністративний суд підтвердив законність відмови військової частини Національної гвардії України у виплаті одноразової грошової винагороди розміром один мільйон гривень колишньому бійцю, звільненому з російського полону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Позивач уклав контракт із військовою частиною Нацгвардії 7 червня 2022 року. У липні 2024 року його звільнили з полону, а 30 серпня він отримав статус учасника бойових дій. Оскільки продовжувати службу чоловік не побажав, 13 вересня 2024 року його виключили зі списків особового складу.

У грудні 2025 року колишній військовослужбовець звернувся до частини із заявою про виплату одноразової грошової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 153 від 11 лютого 2025 року.

У січні 2026 року йому відмовили – на підставі того, що на момент звернення він уже не був військовослужбовцем. Чоловік оскаржив це рішення в суді.

Суд встановив, що на дату набрання чинності урядовою постановою – 13 лютого 2025 року – позивач уже понад п’ять місяців не перебував у лавах збройних формувань. Натомість обов’язковою умовою для отримання виплати є одночасна сукупність чинників, зокрема проходження військової служби саме на момент, коли постанова набрала чинності.

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Суд також наголосив, що самі по собі факти вступу на службу у віці до 25 років, безпосередньої участі в бойових діях та перебування в полоні не є достатніми підставами для виплати винагороди без дотримання інших вимог постанови.

Відмову військової частини суд визнав правомірною та відхилив усі вимоги позивача у повному обсязі.

Нагадаємо, Корабельний районний суд міста Миколаєва визнав українського військовослужбовця винним у державній зраді.

Раніше Шевченківський районний суд Харкова відправив за ґрати на п’ять років молодшу сержантку прикордонної служби. Жінка, яка працювала кухарем, не прибула до підрозділу після наказу у перший день повномасштабного вторгнення. Поки колеги евакуювалися під обстрілами, вона залишилася вдома в окупованому селі.

Також у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі». Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

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Теги: суд Нацгвардія гроші

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