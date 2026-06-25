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Глядачка відсудила кошти за квитки, куплені на концерт Олі Полякової шість років тому

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Гроші за квитки на концерт Олі Полякової жінці повернули лише після судового рішення
Фото: пресслужба Олі Полякової

Виступ української поп-діви припав на розпал пандемії Covid-19

Столичний суд став на бік позивачки і стягнув кошти з організатора концерту співачки Олі Полякової. Про це йдеться у статті «Главкома» «Поверніть гроші за квитки! Хто заплатить за зірвані через тривоги концерти і кіносеанси».

За матеріалами справи, у жовтні 2020 року артистка планувала дати концерт «Королева ночі. Шоу на біс!» у київському «Палаці спорту». Однак організатор переніс його на рік через суворі карантинні обмеження, спричинені пандемією коронавірусу Covid-19, тож відбутися він мав 26 жовтня 2021 року.

Водночас позивачка Олена, яка з лютого 2021-го судилася з організатором виступу Полякової, лише наприкінці грудня 2025 року дочекалася позитивного рішення. Феміда частково задовольнила її позов і стягнула з відповідача 3,19 тис. грн вартість оплачених квитків і стільки ж коштів – у вигляді пені.

Глядачка відсудила кошти за квитки, куплені на концерт Олі Полякової шість років тому фото 1
фото: скриншот anshlag.ua

У суді було доведено, що ще 30 жовтня 2020 року позивачка листом звернулася до фірми-організатора з вимогою повернути кошти за два квитка на загальну суму 3 198 грн. Однак не отримала ані відповіді, ані коштів.

До слова, торік 28 серпня, у Софіївській Борщагівці в «У-Кварталі» з благодійним концертом виступив артист YakTak. Це викликало обурення у багатьох українців, оскільки столиця пережила масовану атаку ворога, яка забрала життя 21 людини. Хоча концерт був благодійний, багато людей написали, що варто було його перенести, бо у ніч на 28 серпня Київ перебував під атакою окупантів. Було відомо про понад 20 загиблих та 225 пошкоджених житлових будинків.

Також повідомлялося, співак Віталій Козловський нещодавно зупинив свій концерт у Кременчуці через проблеми зі здоров’ям. Співак пояснив, що в період своїх гастролей Україною він захворів. Співак переніс декілька хвороб, які погіршували його стан. 

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Теги: війна гроші квиток концерт шоубіз

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