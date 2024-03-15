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Зеленський відреагував на ракетний удар по Одесі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський відреагував на ракетний удар по Одесі
Наразі продовжується пошук людей під завалами
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Зеленський пообіцяв, що Сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб РФ «відчула справедливу реакцію»

В Одесі продовжуються рятувальні роботи після російського терористичного удару. Сили оборони забезпечать російським вбивцям справедливу реакцію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга – коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі», – заявив президент.

За словами Зеленського, внаслідок удару серед загиблих та постраждалих є фельдшери екстреної медичної допомоги, а також рятувальник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Також наразі продовжується пошук людей під завалами. На місці подій працюють усі необхідні служби.

«Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих. Наші Сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію», – додав Зеленський.

У тому ж числі президент нагадав про сьогоднішні військові наради. Він доручив Кабінету міністрів зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів.

«Це повинен бути конвеєр російської відповідальності за терор. І це – принциповий момент, багато в чому історичний. Що більше наших справедливих відповідей буде російській державі та що більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, то важче буде Путіну продовжувати своє хворе правління, а отже, і війну», – відзначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі.

Як згодом стало відомо, російські окупанти застосували для сьогоднішнього удару по Одесі балістичні ракети «Іскандер-М». Їх запустили з тимчасово окупованого Криму.

О 16:54 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського терористичного удару по Одесі. Наразі відомо про 73 поранених. Серед загиблих також – представники Національної поліції. О 17:00 генпрокурор Андрій Костін повідомив про 19-х загиблих.

До слова, триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

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Теги: обстріл Володимир Зеленський Одеса президент

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