Зеленський відреагував на ракетний удар по Одесі

Зеленський пообіцяв, що Сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб РФ «відчула справедливу реакцію»

В Одесі продовжуються рятувальні роботи після російського терористичного удару. Сили оборони забезпечать російським вбивцям справедливу реакцію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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«Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга – коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі», – заявив президент.

За словами Зеленського, внаслідок удару серед загиблих та постраждалих є фельдшери екстреної медичної допомоги, а також рятувальник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Також наразі продовжується пошук людей під завалами. На місці подій працюють усі необхідні служби.

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«Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих. Наші Сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію», – додав Зеленський.

У тому ж числі президент нагадав про сьогоднішні військові наради. Він доручив Кабінету міністрів зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів.

«Це повинен бути конвеєр російської відповідальності за терор. І це – принциповий момент, багато в чому історичний. Що більше наших справедливих відповідей буде російській державі та що більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, то важче буде Путіну продовжувати своє хворе правління, а отже, і війну», – відзначив Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі.

Як згодом стало відомо, російські окупанти застосували для сьогоднішнього удару по Одесі балістичні ракети «Іскандер-М». Їх запустили з тимчасово окупованого Криму.

О 16:54 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського терористичного удару по Одесі. Наразі відомо про 73 поранених. Серед загиблих також – представники Національної поліції. О 17:00 генпрокурор Андрій Костін повідомив про 19-х загиблих.

До слова, триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.