Індексація пенсій у 2024 році може не відбутися – Мінсоцполітики

На пенсії у 2024 році гроші є, але підвищення виплат залишається під питанням

У разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися. Про це сказала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

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«Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що більша частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах», – сказала Жолнович.

За її словами, у зв'язку з цим проблем із виплатою пенсій не має бути. Проте індексація пенсій може не відбутися.

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«Можливо, не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики, як відсутність міжнародної фінансової допомоги, говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів», – запевнила міністерка.

Вона додала, що всі підвищення та індексації в бюджет закладені, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

«Я думаю, що ми зможемо впорається з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити», – сказала Оксана Жолнович.

За словами міністерки, соціальні виплати, як-от допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям фінансуються міжнародними партнерами.

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Водночас Жолнович зазначила, що Мінсоцполітики домовилося зі Світовим банком про допомогу на суму майже $2 млрд, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють видатки на базові соціальні витрати.

Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня пенсії буде перераховано. Ідеться про тих, хто отримує мінімальні, максимальні пенсії, а також виплати, прив'язані до мінімалки, і доплати за стаж.

Раніше повідомлялося, що згідно з Держбюджетом на 2024 рік, в Україні підвищиться мінімальна зарплата, яка має прямий вплив на розмір низки податків і зборів, соціальних стандартів, гарантій і штрафів. Наразі вона встановлена на рівні 6700 гривень.