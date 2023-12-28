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Індексація пенсій у 2024 році може не відбутися – Мінсоцполітики

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Індексація пенсій у 2024 році може не відбутися – Мінсоцполітики
Проблем із виплатою пенсій не повинно бути
фото з відкритих джерел

На пенсії у 2024 році гроші є, але підвищення виплат залишається під питанням

У разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися. Про це сказала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. 

«Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що більша частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах», – сказала Жолнович.

За її словами, у зв'язку з цим проблем із виплатою пенсій не має бути. Проте індексація пенсій може не відбутися.

«Можливо, не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики, як відсутність міжнародної фінансової допомоги, говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів», – запевнила міністерка.

Вона додала, що всі підвищення та індексації в бюджет закладені, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

«Я думаю, що ми зможемо впорається з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити», – сказала Оксана Жолнович.

За словами міністерки, соціальні виплати, як-от допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям фінансуються міжнародними партнерами.

Водночас Жолнович зазначила, що Мінсоцполітики домовилося зі Світовим банком про допомогу на суму майже $2 млрд, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють видатки на базові соціальні витрати.

Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня пенсії буде перераховано. Ідеться про тих, хто отримує мінімальні, максимальні пенсії, а також виплати, прив'язані до мінімалки, і доплати за стаж.

Раніше повідомлялося, що згідно з Держбюджетом на 2024 рік, в Україні підвищиться мінімальна зарплата, яка має прямий вплив на розмір низки податків і зборів, соціальних стандартів, гарантій і штрафів. Наразі вона встановлена на рівні 6700 гривень.

Читайте також: Підвищення пенсій 2024 року – хто отримуватиме більше
Теги: бюджет Пенсійний фонд пенсія

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