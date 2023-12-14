Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет
Проєкт оборонного бюджету передбачає зміцнення національної безпеки США за кордоном
фото з відкритих джерел

$800 млн виділено на підтримку України

У середу більшість членів Сенату США підтримала законопроєкт про оборонну політику на рекордну суму $886 млрд. Про це пише The Hill.

Законопроєкт ухвалено 87 голосами «за», 13 законодавців проголосували «проти».

Документ, який складається із майже 3100 сторінок, знайшов підтримку у представників обох партій. Його рішуче підтримує і президент США Джо Байден. Тепер законопроєкт має ухвалити Палата представників.

Проєкт оборонного бюджету передбачає зміцнення національної безпеки США за кордоном: $11,5 млрд планується на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще $800 млн на підтримку України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і його адміністрація продовжують спонукати Конгрес дійти компромісу та ухвалити додаткове фінансування на потреби національної безпеки США, яке включає підтримку України.

Як повідомлялося, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Теги: США бюджет фінансування президент Сенат США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,8 млрд
Cитуація в економіці. Що є основним джерелом фінансування державного бюджету України
Вчора, 17:42
Неназвані джерела Fox News заявили, що автомобіль намагався прорватися до будівлі прикордонної служби
На кордоні між Канадою та США пролунав потужний вибух (відео)
22 листопада, 21:56
За місяць до кінця 2023 року, річний план доходів загального фонду місцевих бюджетів було виконано на 96,1%
Виконання місцевих бюджетів за 11 місяців. Мінфін оприлюднив дані
6 грудня, 21:28
Нові санкції проти Росії, спільне виробництво зброї між Україною та США. Головне за 7 грудня
Нові санкції проти Росії, спільне виробництво зброї між Україною та США. Головне за 7 грудня
7 грудня, 21:00
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Блінкен пояснив, чому Росію необхідно зупинити в Україні
11 грудня, 02:20
США направило 30 компаніям, які контролюють близько 100 танкерів, листи з вимогою надати розлогу інформацію про перевезення
США пригрозили в'язницею за порушення стелі цін на нафту РФ – Bloomberg
28 листопада, 18:24
Невідомий безпілотник був збитий есмінцем Carney
Американський корабель збив невідомий безпілотник у Червоному морі
30 листопада, 03:26
Володимир Зеленський зустрівся з Ллойдом Остіном і Чарльзом Брауном
Зеленський зустрівся з главою Пентагону (фото)
11 грудня, 21:50
Росіяни поширюють фейки про українську владу
РФ намагається показати, що між керівництвом України є напруженість – ISW
12 грудня, 06:21

Політика

Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет
Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет
Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена
Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена
Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України
Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України
Зеленський провів розмову із прем'єр-міністеркою Італії перед самітом ЄС
Зеленський провів розмову із прем'єр-міністеркою Італії перед самітом ЄС
Чому затримується 12-й пакет санкцій проти РФ? Відповідь Австрії
Чому затримується 12-й пакет санкцій проти РФ? Відповідь Австрії
Білорусь будує військове містечко поблизу українського кордону – «Гаюн»
Білорусь будує військове містечко поблизу українського кордону – «Гаюн»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
45K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
41K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
29K
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін
26K
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
25K
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн

Новини

14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Вчора, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Вчора, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Вчора, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Вчора, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:37

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua