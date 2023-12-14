Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет

$800 млн виділено на підтримку України

У середу більшість членів Сенату США підтримала законопроєкт про оборонну політику на рекордну суму $886 млрд. Про це пише The Hill.

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Законопроєкт ухвалено 87 голосами «за», 13 законодавців проголосували «проти».

Документ, який складається із майже 3100 сторінок, знайшов підтримку у представників обох партій. Його рішуче підтримує і президент США Джо Байден. Тепер законопроєкт має ухвалити Палата представників.

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Проєкт оборонного бюджету передбачає зміцнення національної безпеки США за кордоном: $11,5 млрд планується на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще $800 млн на підтримку України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і його адміністрація продовжують спонукати Конгрес дійти компромісу та ухвалити додаткове фінансування на потреби національної безпеки США, яке включає підтримку України.

Як повідомлялося, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.