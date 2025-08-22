Як обрати якісне м’ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець

У законодавстві чітко встановлені вимоги до зовнішнього вигляду та пакування м'яса

М'ясо птиці – один із найпопулярніших продуктів у раціоні українців, тому до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надходить велика кількість звернень щодо якості цього продукту. Щоб допомогти покупцям зробити правильний вибір, «Главком» разом з Держспоживслужбою підготував декілька порад, як придбати свіже м'ясо птиці.

Що має містити упакування м'яса

Держспоживслужба з посиланням на закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» розповідає, що на упакуванні фасованого товару має міститись наступна інформація про товар:

назва харчового продукту;

перелік інгредієнтів в разі необхідності, а також будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки;

кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання;

мінімальний термін придатності або дата «вжити до»;

будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за потреби);

найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів – найменування та місцезнаходження імпортера;

країна походження або місце походження;

інструкції з використання товару;

інформація про поживну цінність харчового продукту;

позначення, що ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт.

Вимоги до якості м'яса свійської птиці затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 березня 2023 року № 625. У документі зазначено, що на маркуванні м'яса має бути інформація про:

клас, до якого віднесено м’ясо птиці;

для свіжого м’яса птиці необхідна інформація про загальну ціну та ціну за одиницю маси на стадії роздрібної торгівлі;

спосіб пропонування до реалізації м’яса птиці;

реєстраційний номер бійні або потужності з розбирання та обвалювання м’яса, на яку видано відповідний експлуатаційний дозвіл.

Цим же документом також встановлені вимоги до м'яса класу А і В. Зокрема, тушки птиці та шматки мають бути:

цілими та непошкодженими;

чистими, без будь-яких видимих сторонніх речовин, бруду та крові;

без стороннього запаху;

без видимих плям крові, за винятком дрібних та незначних;

без поламаних кісток, що стирчать;

без значних забоїв;

без ознак попереднього охолодження (виключно у разі, якщо м'ясо птиці пропонуватиметься до реалізації як свіже).

Фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Рогатинського відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначає, що при виборі м'яса слід звернути на три ознаки:

запах. Перше, що потрібно зробити – понюхати м'ясо. Курятина повинна мати приємний запах. Зіпсоване м'ясо матиме різкий тухлий запах, іноді хімічний чи кислий. Також має насторожити повна відсутність будь-яких запахів;

свіже м'ясо має свою відповідну текстуру. Якщо воно липке або слизьке - продукт зіпсований і його не можна вживати. До того ж протерміноване м'ясо втрачає свою пружність. Можна натиснути на м'якоть: якщо вм'ятина, що утворилася, не зникає відразу – м'ясо поганої якості.

зовнішній вигляд. Свіжа курятина має бути рожевого чи жовтуватого кольору. М'ясо не повинно мати зеленого або темно-коричневого вкраплення – вони свідчать про гниття продукту і такий шматок потрібно викинути.

Нагадаємо, нещодавно в українських магазинах зафіксовано зниження цін на деякі види курятини. При цьому стегно та філе дешевшають, але гомілки різко зросли в ціні.