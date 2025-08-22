Головна Гроші Особисті фінанси
Як обрати якісне м'ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Як обрати якісне м’ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець
При виборі м'яса птиці слід керуватись деякими критеріями
фото: Лайфхак по-українські

У законодавстві чітко встановлені вимоги до зовнішнього вигляду та пакування м'яса

М'ясо птиці – один із найпопулярніших продуктів у раціоні українців, тому до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надходить велика кількість звернень щодо якості цього продукту. Щоб допомогти покупцям зробити правильний вибір, «Главком» разом з Держспоживслужбою підготував декілька порад, як придбати свіже м'ясо птиці.

Що має містити упакування м'яса

Держспоживслужба з посиланням на закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» розповідає, що на упакуванні фасованого товару має міститись наступна інформація про товар:

  • назва харчового продукту;
  • перелік інгредієнтів в разі необхідності, а також будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки;
  • кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання;
  • мінімальний термін придатності або дата «вжити до»;
  • будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за потреби);
  • найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів – найменування та місцезнаходження імпортера;
  • країна походження або місце походження;
  • інструкції з використання товару;
  • інформація про поживну цінність харчового продукту;
  • позначення, що ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт.

Вимоги до якості м'яса свійської птиці затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 березня 2023 року № 625. У документі зазначено, що на маркуванні м'яса має бути інформація про:

  • клас, до якого віднесено м’ясо птиці;
  • для свіжого м’яса птиці необхідна інформація про загальну ціну та ціну за одиницю маси на стадії роздрібної торгівлі;
  • спосіб пропонування до реалізації м’яса птиці;
  • реєстраційний номер бійні або потужності з розбирання та обвалювання м’яса, на яку видано відповідний експлуатаційний дозвіл.

 Цим же документом також встановлені вимоги до м'яса класу А і В. Зокрема, тушки птиці та шматки мають бути: 

  • цілими та непошкодженими;
  • чистими, без будь-яких видимих сторонніх речовин, бруду та крові;
  • без стороннього запаху;
  • без видимих плям крові, за винятком дрібних та незначних;
  • без поламаних кісток, що стирчать;
  • без значних забоїв;
  • без ознак попереднього охолодження (виключно у разі, якщо м'ясо птиці пропонуватиметься до реалізації як свіже).

Фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Рогатинського відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначає, що при виборі м'яса слід звернути на три ознаки:

  • запах. Перше, що потрібно зробити – понюхати м'ясо. Курятина повинна мати приємний запах. Зіпсоване м'ясо матиме різкий тухлий запах, іноді хімічний чи кислий. Також має насторожити повна відсутність будь-яких запахів;
  • свіже м'ясо має свою відповідну текстуру. Якщо воно липке або слизьке - продукт зіпсований і його не можна вживати. До того ж протерміноване м'ясо втрачає свою пружність. Можна натиснути на м'якоть: якщо вм'ятина, що утворилася, не зникає відразу – м'ясо поганої якості.
  • зовнішній вигляд. Свіжа курятина має бути рожевого чи жовтуватого кольору. М'ясо не повинно мати зеленого або темно-коричневого вкраплення – вони свідчать про гниття продукту і такий шматок потрібно викинути.

Нагадаємо, нещодавно в українських магазинах зафіксовано зниження цін на деякі види курятини. При цьому стегно та філе дешевшають, але гомілки різко зросли в ціні.

Теги: продукти права людини м'ясо лайфхак

