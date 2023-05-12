Уряд затвердив нові зарплати медикам на прифронтових територіях та в зоні бойових дій

МОЗ підвищує зарплату медикам, які працюють у небезпечних умовах

Міністр охорони здоров’я зазначив, що цим рішенням Уряд зробив ще один крок до збереження кадрового потенціалу на прифронтових територіях та у зоні активних бойових дій

Уряд ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Як зазначили в МОЗ, йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

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28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

18 000 гривень – для медсестер та медбратів;

9 000 гривень – для молодших медпрацівників.

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

15 500 гривень – для медсестер та медбратів;

8 000 гривень – для молодших медпрацівників.

«Медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах праці з постійним ризиком для життя та здоров’я, мають бути забезпечені гідною заробітною платою», – повідомив міністр охорони здоров’я

Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.

Постанова діятиме до кінця 2023 року.