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Уряд затвердив нові зарплати медикам на прифронтових територіях та в зоні бойових дій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уряд затвердив нові зарплати медикам на прифронтових територіях та в зоні бойових дій
МОЗ підвищує зарплату медикам, які працюють у небезпечних умовах
фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я зазначив, що цим рішенням Уряд зробив ще один крок до збереження кадрового потенціалу на прифронтових територіях та у зоні активних бойових дій

Уряд ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Як зазначили в МОЗ, йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції,  встановлено заробітну плату на рівні  не менше: 

  • 28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  • 18 000 гривень – для медсестер та медбратів;
  • 9 000 гривень – для молодших медпрацівників. 

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції,  встановлено заробітну плату на рівні  не менше: 

  • 23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів,  професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  • 15 500 гривень – для медсестер та медбратів;
  • 8 000 гривень – для молодших медпрацівників. 

«Медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах праці з постійним ризиком для життя та здоров’я, мають бути забезпечені гідною заробітною платою», – повідомив міністр охорони здоров’я

Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.

Постанова діятиме до кінця 2023 року.

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Теги: міністр

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