Радник Байдена провів переговори з главою МЗС Китаю щодо війни РФ проти України

Закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із главою МЗС Китаю Ван І низку питань, зокрема російську війну проти України. Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кірбі зазначив, що закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин. Стороги оцінили прогрес у ключових питаннях після переговорів між президентом США Джо Байденом та китайським лідером Сі Цзіньпінем ще в листопаді.

Сторони також провели конструктивні дискусії щодо глобальних та регіональних питань, у тому числі пов’язаних з війною Росії проти України, Близький Схід, КНДР, Південно-Китайське море.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що США звернулися до Китаю з проханням допомогти захистити торговельні судна у Червоному морі від атак єменських хуситів, яких підтримує Іран.

Нагадаємо, Україна хоче організувати телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше повідомлялося, що Пекін отримує вигоду на тлі російського вторгнення в Україну, оскільки Москва переключилася із Заходу на Китай, купуючи все — від автомобілів до комп'ютерних чіпів.

До слова, китайці вирішили продовжити «окультурювати» росіян. Так, зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін Сі Цзіньпін запропонував росіянам «зміцнити дружбу» в рамках років культури Росії та Китаю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, широко розрекламований безвізовий режим із Китаєм, який має замінити російським туристам «недружню» Європу, щойно розпочавшись, з тріском провалився.

Чиновники в Амурській області, що межує з Китаєм, перестали узгоджувати списки туристичних груп для виїзду до сусідньої країни, а прокуратура рекомендувала не приймати у регіоні китайські туристичні групи, повідомляють місцеві туроператори. Один із них чув від своїх джерел у місцевій адміністрації, що «поїздки стали на стоп через те, що наша сторона не в змозі вивезти туристів через Амур у разі проблем із погодою – як це вже було у листопаді, коли річка замерзла, але не до кінця».

На початку листопада, коли Амур покрився масами пухкого льоду, на мілину сіло основне російське судно, яке перевозило туристів до Благовіщенська, і на кордоні з китайського боку застрягли кілька сотень мандрівників. Туроператори змогли вивезти своїх клієнтів до Росії лише за два-три дні в катерах на повітряній подушці, а самостійні туристи затрималися в Китаї на тиждень із лишком.