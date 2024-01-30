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Радник Байдена провів переговори з главою МЗС Китаю щодо війни РФ проти України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Радник Байдена провів переговори з главою МЗС Китаю щодо війни РФ проти України
Радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джейк Салліван провів переговори з головою МЗС Китаю Ван І
фото з відкритих джерел

Закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із главою МЗС Китаю Ван І низку питань, зокрема російську війну проти України. Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин. Стороги оцінили прогрес у ключових питаннях після переговорів між президентом США Джо Байденом та китайським лідером Сі Цзіньпінем ще в листопаді.

Сторони також провели конструктивні дискусії щодо глобальних та регіональних питань, у тому числі пов’язаних з війною Росії проти України, Близький Схід, КНДР, Південно-Китайське море.

Раніше повідомлялося, що США звернулися до Китаю з проханням допомогти захистити торговельні судна у Червоному морі від атак єменських хуситів, яких підтримує Іран.

Нагадаємо, Україна хоче організувати телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше повідомлялося, що Пекін отримує вигоду на тлі російського вторгнення в Україну, оскільки Москва переключилася із Заходу на Китай, купуючи все — від автомобілів до комп'ютерних чіпів. 

До слова, китайці вирішили продовжити «окультурювати» росіян. Так, зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін Сі Цзіньпін запропонував росіянам «зміцнити дружбу» в рамках років культури Росії та Китаю. 

Нагадаємо, широко розрекламований безвізовий режим із Китаєм, який має замінити російським туристам «недружню» Європу, щойно розпочавшись, з тріском провалився

Чиновники в Амурській області, що межує з Китаєм, перестали узгоджувати списки туристичних груп для виїзду до сусідньої країни, а прокуратура рекомендувала не приймати у регіоні китайські туристичні групи, повідомляють місцеві туроператори. Один із них чув від своїх джерел у місцевій адміністрації, що «поїздки стали на стоп через те, що наша сторона не в змозі вивезти туристів через Амур у разі проблем із погодою – як це вже було у листопаді, коли річка замерзла, але не до кінця».

На початку листопада, коли Амур покрився масами пухкого льоду, на мілину сіло основне російське судно, яке перевозило туристів до Благовіщенська, і на кордоні з китайського боку застрягли кілька сотень мандрівників. Туроператори змогли вивезти своїх клієнтів до Росії лише за два-три дні в катерах на повітряній подушці, а самостійні туристи затрималися в Китаї на тиждень із лишком.

Теги: США Сі Цзіньпін переговори Москва Україна Китай

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