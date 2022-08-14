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ЮНІСЕФ тимчасово не прийматиме заявки на допомогу: у чому причина

Дар'я Самборська
glavcom.ua
ЮНІСЕФ тимчасово не прийматиме заявки на допомогу: у чому причина
ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тисячам родинам
фото з відкритих джерел

Вже з 15 серпня не можна буде подати заявку на отримання грошової допомоги від організації

У неділю, 14 серпня, о 23:00 призупиняється реєстрація на програму грошової допомоги «Спільно» від ЮНІСЕФ. Про це повідомляє організація на своєму офіційному сайті.

Інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше. Заявки, подані до 23:00 14 серпня будуть опрацьовані.

Чому призупиняється реєстрація на програму?

Як зазначається у повідомленні, це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.

Скільки українців вже отримали допомогу?

Станом на 10 серпня ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тисячам родинам, які виховують 331 тисячу дітей, зокрема 33 тисячі дітей з інвалідністю.

Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 тисячам родинам в межах програми грошової допомоги родинам.

Допомога надається сім’ям незалежно статусу ВПО, які перебувають у будь-якому регіоні України, але за умови, що вони не отримували грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого 2022 року.

Сума грошової допомоги на місяць становить 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тисяч євро. Для цього потрібно подати заяву Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) не пізніше 16 січня 2023 року.

Також відомо, що уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям.

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Теги: гроші війна гуманітарна допомога

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